Авито Недвижимость: 70% жителей ПФО привлекают риелтора к сделкам на вторичном рынке

По данным опроса Авито Недвижимости, в ПФО помощь профессионалов в сделках на вторичном рынке задействуют 70% участников исследования, при этом 41% выбирают сопровождение на всех этапах, а 29% ограничиваются точечными услугами.

В целом по России, 69% россиян привлекают риелтора или агентство: 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% — помощь на отдельных этапах. Чаще всего к специалисту обращаются еще до начала активного поиска или публикации объявления (40%). Сначала ищут сами и только потом привлекают агента 27% опрошенных, а 16% обращаются к профессионалам уже после нахождения подходящего варианта или покупателя.

В ПФО время подключения агента распределяется следующим образом: 41% обращаются к специалисту еще на первоначальном этапе — до старта поиска или публикации объявления, 30% переходят к сотрудничеству после первых самостоятельных шагов, а 14% обращаются за помощью на финальном этапе — при нахождении подходящего объекта или покупателя.

Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав (38%), а также подготовку документов и организацию расчетов (38%). В число приоритетов дополнительно входят координация всех участников сделки — банков, нотариусов, других агентов (26%) — и сопровождение альтернативных сделок (22%).

В ПФО наиболее ценными услугами также считаются проверка юридической чистоты объекта (37%), оформление документов и расчетов (36%) координация взаимодействия сторон (25%), а также проведение сложных цепочек купли-продажи при альтернативных сделках (22%).

Ожидания от специалиста различаются в зависимости от опыта респондентов. Среди тех, кто покупал квартиру на вторичном рынке за последние три года, наиболее ценной задачей риелтора называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав (41%). Среди тех, кто продавал квартиру, на первом месте подготовка документов, договоров и организация расчетов (42%). Еще 29% из этой группы относят к наиболее ценным задачам координацию всех участников сделки.

В вопросе выбора конкретного специалиста ключевыми факторами выступают понятная стоимость услуг с заранее зафиксированным порядком оплаты (35%), личные рекомендации (30%) и готовность зафиксировать все обязанности и ответственность в договоре (28%).

Молодежь 18–24 лет дополнительно ориентируется на отзывы и рейтинги на профильных платформах (28%) и на наличие юридического образования либо профильных сертификатов и аккредитаций у специалиста (28%).

Отдельно жители ПФО опираются на аналогичные общероссийским ориентиры: прозрачность ценообразования важна для 34% респондентов. Далее следуют личные рекомендации (30%) и опыт агента в проведении сопоставимых сделок (29%).

При последней сделке с привлечением специалиста наиболее распространенным форматом оплаты была фиксированная стоимость полного сопровождения, заранее указанная в договоре (40%). Фиксированная стоимость отдельных услуг применялась в 22% случаев, комбинированный формат — в 15%, а процент от стоимости квартиры — в 19% сделок. Среди тех, кому вознаграждение было предусмотрено в виде процента от стоимости квартиры, средний размер составил около 3%.

В ПФО наиболее распространенной моделью расчетов также стала заранее зафиксированная в договоре стоимость полного сопровождения — ее указали 44% респондентов. Еще 19% оплачивали отдельные услуги по фиксированной цене, а по 17% отметили комбинированный формат или вознаграждение в виде процента от стоимости квартиры. У тех, кто рассчитывался с риелтором в процентах от цены объекта, средний размер вознаграждения составил около 3%.

"По мере снижения ключевой ставки условия по рыночным ипотечным программам постепенно смягчаются, что усиливает интерес к покупке готового жилья. В такой ситуации для покупателей и продавцов особенно важны понятный план действий и уверенность в каждом этапе сделки. Эту задачу берет на себя риелтор: покупателю он помогает оценить объект и его юридическую историю, сопоставить варианты и учесть финансовые условия покупки. Продавцу — определить стратегию продажи, провести ценообразование, подготовить объект и документы, выстроить коммуникацию с потенциальными покупателями и согласовать условия сделки. Профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения", — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.