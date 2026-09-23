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Общество

С 28 сентября на пригородных речных маршрутах в Самарской области меняется расписание судов

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 сентября меняется расписание на пригородных маршрутах: "Самара (Речной вокзал) - с. Винновка (Монастырь)" и "Самара (Речной вокзал) – Гаврилова Поляна – с. Зольное".

До 25 октября рейсы до с. Зольное будут осуществляться по следующему расписанию: 

Расписание судов до Винновки будет действовать до 4 октября:

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.

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