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Общество

"ЗА-ЗАВОД!": в Самаре пройдет IV Съезд производственников

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24–25 сентября в Самаре, на площадке ВЦ "Экспо-Волга", состоится IV Съезд производственников "ЗА-ЗАВОД!". Мероприятие пройдет в рамках специализированной выставки "Промышленный салон 2026" и объединит собственников, директоров и руководителей производственных предприятий Самарской области и других регионов.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

"ЗА-ЗАВОД!" — проект для промышленников, который проводится с 2024 года. За это время состоялось три съезда, предыдущий собрал более 150 участников. Проект объединяет руководителей предприятий, заинтересованных в обмене практическим опытом, развитии производственной кооперации и совместном поиске решений для задач, с которыми компании сталкиваются в процессе развития.

"Проект "ЗА-ЗАВОД!" за короткое время зарекомендовал себя как авторитетная и, главное, исключительно прикладная площадка для руководителей реального сектора экономики. Сегодня перед отечественной промышленностью стоят масштабные государственные задачи по достижению технологического суверенитета, ускоренному импортозамещению и повышению эффективности производств", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В центре программы IV Съезда — вопросы масштабирования производства, загрузки мощностей и кооперации между предприятиями, B2B-продаж, кадров, цифровизации, применения искусственного интеллекта и управления компанией в период роста.

24 сентября пройдут выступления руководителей производственных и технологических компаний. Одним из ключевых форматов первого дня станет стратегическая сессия "ЦЕХ РЕШЕНИЙ". Участники будут работать в небольших группах над реальными задачами предприятий по направлениям производственной кооперации и загрузки мощностей, продаж, цифровизации, кадров, масштабирования и повышения эффективности бизнеса. Формат сессии предполагает совместный разбор конкретных запросов компаний, обмен опытом и формирование возможных решений и дальнейших действий.

25 сентября программа продолжится обсуждением вопросов инженерных кадров, корпоративной культуры, государственной поддержки промышленности, маркетинга и системного управления производственным предприятием. О действующих инструментах поддержки промышленных компаний региона расскажет директор Государственного фонда развития промышленности Самарской области Юлия Борисовна Красина. Тема выступления — "Как развивать промышленность в новых реалиях?".

Одним из центральных форматов второго дня станет "ТЕХСОВЕТ" — публичный разбор реальных производственных кейсов. Его проведет генеральный директор ООО "ТПК Брик" и основатель проекта "ЗА-ЗАВОД!" Игорь Владимирович Петров. Участники Съезда также смогут включиться в обсуждение и предложить собственные варианты решения представленных задач.

В программе примут участие руководители производственных и технологических компаний из Самары и других регионов России. Съезд ориентирован на собственников предприятий, генеральных и управляющих директоров, технических директоров, директоров по производству и руководителей производственных подразделений в сфере машиностроения, металлообработки, промышленного производства и инжиниринга.

Партнеры IV Съезда — Министерство промышленности и торговли Самарской области, Государственный фонд развития промышленности Самарской области (ГФРП СО), региональный центр "Мой бизнес", Самарское региональное отделение "ОПОРЫ РОССИИ" и Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Участие в Съезде бесплатное, по предварительной регистрации на сайте за-завод.рф. Количество мест ограничено — 100 человек, свободные места еще есть, регистрация закрывается по мере заполнения зала. Вход на выставку "Промышленный салон 2026" включен в участие.

Дата: 24–25 сентября 2026 года
Место: Самара, ВЦ "Экспо-Волга", ул. Мичурина, 23А
Программа и регистрация: за-завод.рф

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