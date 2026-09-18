Кубок VolgaCTF 2026 снова завоевали москвичи

В Самаре завершились XVI международные межвузовские соревнования в свере информационной безопасности. Финал соревнований VolgaCTF 2026 состоялся с 16 по 18 сентября в отеле Holiday Hall. В них встретились команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Пензы, Омска, Брянска, Самары, а также из Италии, Вьетнама и Монголии.

Финал соревнований VolgaCTF 2026 состоялся с 16 по 18 сентября в отеле Holiday Hall. В них встретились команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Пензы, Омска, Брянска, Самары, а также из Италии, Вьетнама и Монголии.

Первая составляющая VolgaCTF — конференция. 16 сентября для почти 200 человек слушателей с докладами и мастер-классами выступили представители ведущих компаний отрасли, независимые ИБ-специалисты. Также можно было посмотреть конференцию онлайн. Однако в эфир попали не все доклады — часть остались эксклюзивными для очных слушателей.

17 сентября состоялся финал соревнований, в них приняли участие 18 команд. Впервые участие в соревнованиях принимали гостевые команды партнеров мероприятия.

Тройку лидеров заняли московские участники. Первое место заняла команда Drovosec (Дровосек), серебро у победителей прошлого года, команды LCD (ЭлСиДи), третье место заняла команда NCF(ЭнСиЭФ). Они получили призы и подарки от спонсоров и партнеров мероприятия.

Итальянская команда M0NT3C4RL0 (Монте-Карло) занялп 4 место. Это самый высокий результат иностранной команды за всю историю соревнований.

Кроме этого, в рамках мероприятия 17 сентября состоялся круглый стол с участием представителей правительства Самарской области, администрации города, руководства вузов и представителей топовых IT-компаний. Темой обсуждения стала «Искусственный интеллект в высшем образовании: возможности развития и новые вызовы информационной безопасности».