Доцент СамГМУ Олеся Данилова стала "Онкогематологом года"

Заведующая отделением гематологии и химиотерапии № 2 с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), к. м. н. Олеся Данилова признана победителем VI ежегодной премии имени академика А. И. Савицкого в номинации "Онкогематолог года". Торжественная церемония вручения состоялась 15 сентября 2026 года в Москве в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой в рамках IX Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради Жизни — For Life".

Олеся Данилова — врач-гематолог высшей квалификационной категории, её общий стаж работы превышает 20 лет. Проект, в рамках которого она принимала участие в конкурсе, посвящён превентивной диагностике кардиотоксичности, осложнения, развивающегося у части пациентов на фоне противоопухолевой терапии. Разрабатываемые тест-системы позволят выявить предрасположенность к кардиотоксичности до начала лечения и скорректировать схему терапии с учётом индивидуальных рисков.

Премия имени академика Савицкого учреждена в 2021 году Ассоциацией онкологов России и Российским обществом клинической онкологии и является знаком профессионального признания для специалистов онкологической отрасли. За пять лет существования премии поступило около тысячи конкурсных заявок от врачей со всей России и стран СНГ.

"Для медицинского вуза такая награда — это не только высокая оценка профессионального сообщества конкретного специалиста, но и показатель того, что научные разработки университета доходят до реальной клинической практики, — отмечает ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Работа по превентивной диагностике кардиотоксичности ведется в рамках программы "Приоритет-2030" и способствует профилактике сердечно-сосудистых осложнений при проведении противоупоухолевой терапии".