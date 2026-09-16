Доцент СамГМУ Олеся Данилова стала "Онкогематологом года"

Заведующая отделением гематологии и химиотерапии № 2 с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), к. м. н. Олеся Данилова признана победителем VI ежегодной премии имени академика А. И. Савицкого в номинации "Онкогематолог года". Торжественная церемония вручения состоялась 15 сентября 2026 года в Москве в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой в рамках IX Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради Жизни — For Life".
Олеся Данилова — врач-гематолог высшей квалификационной категории, её общий стаж работы превышает 20 лет. Проект, в рамках которого она принимала участие в конкурсе, посвящён превентивной диагностике кардиотоксичности, осложнения, развивающегося у части пациентов на фоне противоопухолевой терапии. Разрабатываемые тест-системы позволят выявить предрасположенность к кардиотоксичности до начала лечения и скорректировать схему терапии с учётом индивидуальных рисков.
Премия имени академика Савицкого учреждена в 2021 году Ассоциацией онкологов России и Российским обществом клинической онкологии и является знаком профессионального признания для специалистов онкологической отрасли. За пять лет существования премии поступило около тысячи конкурсных заявок от врачей со всей России и стран СНГ.
"Для медицинского вуза такая награда — это не только высокая оценка профессионального сообщества конкретного специалиста, но и показатель того, что научные разработки университета доходят до реальной клинической практики, — отмечает ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Работа по превентивной диагностике кардиотоксичности ведется в рамках программы "Приоритет-2030" и способствует профилактике сердечно-сосудистых осложнений при проведении противоупоухолевой терапии".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас