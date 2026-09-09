В Самарской области продолжается углубленная диспансеризация участников СВО

Первый этап диспансеризации ветераны СВО проходят в поликлиниках по месту жительства. Второй этап — углубленная диспансеризация — организован на базе 6 медучреждений региона, в том числе и в Тольяттинской поликлинике № 3. Медицинская помощь оказывается ветеранам СВО из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района.
За один визит в поликлинику ветераны проходят целый ряд узких специалистов таких как терапевт, офтальмолог, кардиолог, невролог, психолог, уролог, хирург, травматолог-ортопед, оториноларинголог и стоматолог. При необходимости в этот же день проводятся дополнительные исследования.
"Второй год подряд приезжаю сюда на второй этап. Впечатления снова только положительные. Программа расширенная: успеваешь пройти много профильных врачей за один раз", — рассказал ветеран СВО Юрий Ниськов.
По результатам обследования врачи определяют тактику лечения либо назначают дополнительные исследования. При наличии медицинских показаний пациент направляется на госпитализацию. Также формируются рекомендации по прохождению курса реабилитации и санаторно-курортного лечения.
"Сегодня участие в диспансеризации приняли 25 человек. Осмотр и все необходимые обследования проводятся централизованно с привлечением узких специалистов. В течение дня полученные данные обрабатываются и в обязательном порядке вносятся в электронную систему. Это обеспечивает преемственность медицинской помощи среди медицинских учреждений", — отметила заведующая консультативным центром Тольяттинской городской поликлиники № 3 Наталья Лапина.
Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек — это часть нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению главы государства Владимира Путина. В текущем году углубленную диспансеризацию в регионе прошли больше 2 тысяч 200 ветеранов СВО.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас