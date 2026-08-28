Врач ВСК рассказал, почему взрослым не нужна справка для бассейна, а детям нужна

На федеральном уровне справка для взрослых действительно не обязательна (бассейн сам решает, вводить это правило или нет). Однако у детей, особенно дошкольников и младших школьников, этот документ всегда попросят в бассейне — подчеркнула Анна Солодухина, ведущий врач-терапевт, врач-кардиолог цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
И дело не в бюрократии, а в физиологии детского организма и поведении. В справке обычно указываются заключения педиатра и дерматолога, которые исключают кожные заболевания (педикулез, чесотку, грибок) и выявляют противопоказания к плаванию по состоянию здоровья. Также требуется результат анализа на энтеробиоз. Дети активно ныряют, брызгаются и глотают воду, что повышает риск заражения яйцами остриц. В играх они могут передавать инфекции через прикосновения, а в раздевалках — через общие скамейки, полотенца и игрушки. При этом детская иммунная система еще незрелая, они острее реагируют на вирусы и бактерии.
Есть ли рекомендации перед посещением бассейна?
Оцените свое самочувствие, даже при легком недомогании лучше отложить тренировку.
Убедитесь, что на коже нет свежих ран, порезов или высыпаний. Повреждения кожи могут стать "входными воротами" для инфекции.
Возможно учесть какие-то хронические заболевания / нельзя в период обострения чего-либо?
Я рекомендую посещение бассейна своим пациентам с болью в спине и суставах, патологией сердечно-сосудистой системы, лишним весом, т. к. это один из самых щадящих и эффективных видов физической активности. Однако, подходя к вопросу с клинической точки зрения, важно четко выделять тех, кому занятие в воде противопоказаны.
- Простудные заболевания (ОРВИ, грипп, ангина) — ограничьте посещение общественных мест, возвращайтесь к занятиям не ранее 1-2 недель после выздоровления, когда организм окрепнет.
- Заболевания ЛОР-органов в острой стадии (отит, гайморит, евстахиит) — из-за риска усиления воспаления при попадании хлорированной воды.
- Период обострения любых хронических заболеваний (язвенной болезни, холецистита, панкреатита, артрита), который сопровождается острой болью, лихорадкой, повышением температуры тела. Нагрузки здесь могут только ухудшить ваше состояние.
- Открытые раны, кожные заболевания и грибок — любое нарушение целостности кожного покрова. Это связано с тем, что влажная среда замедляет заживление ран, смывает лечебные мази и средства, которые вы наносите.
Какие болезни есть риск подхватить во время посещения бассейна? Можно ли как-то этого избежать?
В правильно хлорированной и фильтруемой воде не выживают возбудители ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса и гонореи. Эти вирусы и бактерии моментально гибнут вне человеческого тела. Половые инфекции в бассейне не передаются.
Реальный ТОП-5 болезней, которые вы все-таки можете получить в бассейне:
- Грибковые инфекции стоп и ногтей
- Контагиозный моллюск и вирусные бородавки
- Бактериальный конъюнктивит
- Отиты
- Кишечные инфекции
Поэтому стоит соблюдать базовые правила:
- Тщательно вымойтесь с мылом и мочалкой до захода в воду, а после бассейна ополоснитесь, чтобы смыть хлор.
- Никогда не садитесь голой кожей на общие скамейки. Подкладывайте свое полотенце или садитесь только в купальнике.
- Снимайте резиновые шлепанцы только у кромки воды. Ходить босиком по коридорам, душевым и туалетам категорически запрещено из-за риска грибка.
- Пользуйтесь строго своими полотенцами и гигиеническими принадлежностями. Не делитесь ими и не берите чужие.
- Во время плавания используйте шапочку и очки, они защитят вас от воздействия хлорированной воды. При склонности к отитам используйте силиконовые беруши для плавания.
- Взрослым стоит следить за техникой дыхания, а детям — строго запретить брать воду в рот и брызгаться в лицо другим.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас