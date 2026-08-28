Врач ВСК рассказал, почему взрослым не нужна справка для бассейна, а детям нужна

На федеральном уровне справка для взрослых действительно не обязательна (бассейн сам решает, вводить это правило или нет). Однако у детей, особенно дошкольников и младших школьников, этот документ всегда попросят в бассейне — подчеркнула Анна Солодухина, ведущий врач-терапевт, врач-кардиолог цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

И дело не в бюрократии, а в физиологии детского организма и поведении. В справке обычно указываются заключения педиатра и дерматолога, которые исключают кожные заболевания (педикулез, чесотку, грибок) и выявляют противопоказания к плаванию по состоянию здоровья. Также требуется результат анализа на энтеробиоз. Дети активно ныряют, брызгаются и глотают воду, что повышает риск заражения яйцами остриц. В играх они могут передавать инфекции через прикосновения, а в раздевалках — через общие скамейки, полотенца и игрушки. При этом детская иммунная система еще незрелая, они острее реагируют на вирусы и бактерии.

Есть ли рекомендации перед посещением бассейна?

Оцените свое самочувствие, даже при легком недомогании лучше отложить тренировку.

Убедитесь, что на коже нет свежих ран, порезов или высыпаний. Повреждения кожи могут стать "входными воротами" для инфекции.

Возможно учесть какие-то хронические заболевания / нельзя в период обострения чего-либо?

Я рекомендую посещение бассейна своим пациентам с болью в спине и суставах, патологией сердечно-сосудистой системы, лишним весом, т. к. это один из самых щадящих и эффективных видов физической активности. Однако, подходя к вопросу с клинической точки зрения, важно четко выделять тех, кому занятие в воде противопоказаны.

Простудные заболевания (ОРВИ, грипп, ангина) — ограничьте посещение общественных мест, возвращайтесь к занятиям не ранее 1-2 недель после выздоровления, когда организм окрепнет.

Заболевания ЛОР-органов в острой стадии (отит, гайморит, евстахиит) — из-за риска усиления воспаления при попадании хлорированной воды.

Период обострения любых хронических заболеваний (язвенной болезни, холецистита, панкреатита, артрита), который сопровождается острой болью, лихорадкой, повышением температуры тела. Нагрузки здесь могут только ухудшить ваше состояние.

Открытые раны, кожные заболевания и грибок — любое нарушение целостности кожного покрова. Это связано с тем, что влажная среда замедляет заживление ран, смывает лечебные мази и средства, которые вы наносите.

Какие болезни есть риск подхватить во время посещения бассейна? Можно ли как-то этого избежать?

В правильно хлорированной и фильтруемой воде не выживают возбудители ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса и гонореи. Эти вирусы и бактерии моментально гибнут вне человеческого тела. Половые инфекции в бассейне не передаются.

Реальный ТОП-5 болезней, которые вы все-таки можете получить в бассейне:

Грибковые инфекции стоп и ногтей

Контагиозный моллюск и вирусные бородавки

Бактериальный конъюнктивит

Отиты

Кишечные инфекции

Поэтому стоит соблюдать базовые правила: