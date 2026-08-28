В Самаре пройдёт встреча для будущих бизнес-аналитиков

В Самаре 29 августа в баре «Бюр» пройдёт встреча для обсуждения профессии системного или бизнес аналитика.

На встрече главными вопросами станут выбор направления и курсов после университета, личный опыт с разными моментами в данной профессии, компетенции иностранного рынка, как превратить ИИ в своего союзника, а также отличие теории от реальности работы аналитика.

Встреча проводится от сообщества Volna&Code, которое занимается распространием сферы IT по Самаре.

Начало в 14:00