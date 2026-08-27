В Самарской области обсудили новый инструмент оценки издержек бизнеса при принятии НПА

В региональном центре "Мой бизнес" прошел обучающий семинар по работе с новым программным модулем "Онлайн-калькулятор ОРВ".
Обучающий семинар посетили более 100 специалистов, осуществляющих оценку регулирующего воздействия, — сотрудники органов исполнительной власти, а также профильные специалисты администраций муниципальных образований Самарской области.
Образовательное мероприятие организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и компанией "НПП Протолаб". Семинар посвятили практическим аспектам работы в новом модуле "Онлайн-калькулятор" на региональном портале ОРВ. Данный инструмент предназначен для оперативного и всестороннего расчета издержек бизнеса и госорганов, возникающих при принятии новых нормативных правовых актов.
Оценка регулирующего воздействия является ключевым элементом регуляторной политики государства. Использование цифровых инструментов позволяет обеспечить прозрачность процедур нормотворчества и баланс интересов государства, общества и бизнеса на этапе разработки документов.
"Оценка регулирующего воздействия является не просто формальной экспертизой, а реальным механизмом защиты предпринимателей от избыточных требований и административной нагрузки. Мы видим готовность региональных команд внедрять современные цифровые инструменты для повышения качества проводимой работы и обеспечения прозрачности процедур", — отметил зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Участники семинара изучили алгоритмы расчетов, заложенные в основу калькулятора, работу с интерфейсом системы, а также функционал автоматизированного расчета, позволяющего минимизировать риски предоставления неполных или недостоверных сведений, что является критически важным фактором для успешного прохождения экспертизы проектов НПА.
Особое внимание уделили вопросам проведения оценки регулирующего воздействия в муниципалитетах: сотрудниками министерства были даны рекомендации о видах издержек для потенциальных адресатов правового регулирования, об организационных вопросах проведения ОРВ, об источниках статистических сведений, которые можно использовать при проведении ОРВ на муниципальном уровне.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.