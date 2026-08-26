Интерес россиян к фондовому рынку обновил исторический максимум

Приток средств на брокерские счета в апреле — июне 2026 года превысил 1 трлн рублей — это на 19% больше, чем кварталом ранее, и максимальный показатель с начала наблюдений регулятора в 2021 году.
Почти две трети внесённых средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Их высокая активность говорит о том, что инвестиционный спрос становится более зрелым: значительная часть капитала приходит от клиентов, которые располагают широким набором инструментов и способны применять более сложные стратегии.
Рекордный приток на брокерские счета отражает не только рост интереса инвесторов к фондовому рынку, но и меняющуюся конкурентную среду среди брокеров. Один из участников рынка — ВТБ Мои Инвестиции — сообщил, что привлёк 45% от общего объёма средств, поступивших на брокерские счета за квартал по методике Банка России.
"Для брокера ВТБ Мои Инвестиции результаты второго квартала стали подтверждением эффективности выбранной стратегии развития. Доля в 45% от совокупного притока — это результат последовательной работы сразу по нескольким направлениям: развития инвестиционной платформы, расширения продуктовой линейки, активного продвижения инвестиционных решений и более точного соответствия предложения меняющимся потребностям клиентов", — говорит руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
Показательно, что рекордный приток средств происходил на фоне снижения индекса Мосбиржи. "На первый взгляд такая динамика может выглядеть парадоксально: рынок акций снижается, а инвесторы продолжают увеличивать объём средств на брокерских счетах. Однако это скорее говорит о смене характера инвестиционного поведения, чем о снижении интереса к фондовому рынку", — считает Андрей Яцков.
Для части инвесторов снижение котировок становится возможностью постепенно наращивать позиции по более низким ценам в расчёте на долгосрочный рост. Капитал продолжает перетекать на рынок ценных бумаг даже при отсутствии краткосрочного роста индексов.
В этих условиях, по словам участников рынка, преимущество получает брокер, способный предложить клиенту не отдельный продукт, а комплексное решение для управления инвестициями.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!