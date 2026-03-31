Кроссовер TENET T7 доступен по программе льготного лизинга "Автопром 2026" в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) сообщает о включении кроссовера TENET Т7 в программу льготного лизинга "Автопром 2026".

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" клиенты CARCADE могут приобрести TENET T7 с государственной поддержкой в размере 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей с учётом НДС на одну единицу.

Субсидия распространяется на договоры лизинга, заключенные не ранее 13 марта 2026 года. При этом транспортное средство должно быть произведено не ранее марта 2026 года.

Минимальный срок договора лизинга в рамках программы составляет 12 месяцев.

Для участия в программе автомобиль должен соответствовать следующим требованиям:

  • быть новым и не состоять ранее на регистрационном учете;
  • иметь оформленный электронный ПТС.

Получить подробную информацию об условиях программы можно у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, набор автоаксессуаров, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yu66Ks

ИНН 3905019765

