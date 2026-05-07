ВТБ профинансировал первый в Самарской области проект комплексного развития территории

ВТБ открыл кредитную линию в размере 2,6 млрд рублей девелоперской компании "ВИРА" для строительства жилого квартала "Матрица" в Самаре. Проект станет первым в Самарской области, реализуемым по механизму комплексного развития территорий (КРТ). Завершить строительство планируется к концу 2030 года.

В рамках проекта будет возведено восемь жилых домов комфорт-класса переменной этажности от 9 до 19 этажей. Общая площадь нового строительства составит 80 тыс. кв. м жилья. Концепция квартала предусматривает создание современной городской среды по принципу "двор без машин": внутри появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и двухуровневое освещение. Также проектом предусмотрено строительство школы для начальных классов на 300 мест, детского сада на 155 воспитанников и поликлиники.

Локация обладает удобной транспортной доступностью: квартал расположен между двумя ключевыми магистралями города — улицы Ново-Садовой и Московским шоссе. В шаговой доступности находятся два центральных парка — имени Гагарина и Загородный парк. Архитектурная концепция "Матрицы" отсылает к знаковым объектам района — Башне телецентра и зданию Куйбышевского электротехнического института связи, построенным в 1950-х годах, а также к советской архитектуре 60-х годов, ставшей символом эпохи.

"Механизм КРТ — значимый инструмент реновации городской среды. Важно, чтобы такие инициативы получали доступ к финансированию и поддержку региональных властей. Проект "Матрица" объединяет в себе все ключевые требования современного города: качественное жилье, продуманную архитектуру и социальные объекты. ВТБ традиционно поддерживает такие проекты, особенно когда речь идет о долгосрочном партнерстве. Мы сотрудничаем с ГК "ВИРА" более 10 лет, за это время совместно в регионе уже реализовали несколько знаковых проектов. Уверен, что и новый квартал станет примером эффективной реализации программы комплексного развития территории", — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Запуск первого проекта КРТ — результат системной работы по перезагрузке градостроительной политики. Мы меняем подходы, чтобы жители получали не просто новые квартиры, а полноценные микрорайоны с детскими садами, школами и поликлиниками на месте ветхого и зачастую уже аварийного фонда. "Матрица" — новый стандарт качества городской среды, и мы будем тиражировать этот опыт".

"ЖК "Матрица" — наш ответ на запрос горожан на гармоничную и функциональную среду. Мы создаем современное инклюзивное пространство, которое отражает дух времени и особенности локации. Благодаря поддержке ВТБ мы сможем реализовать не только строительство современного жилья, но и важные социальные объекты. Накопленный за 15 лет опыт, собственные ресурсы для выполнения полного цикла задач и четкое планирование позволяют нам гарантировать качество и своевременный ввод объектов", — отметил руководитель ДК "ВИРА" Рамиль Халиуллов.