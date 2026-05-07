Малый и средний бизнес Самарской области привлек почти 2 млрд руб. льготных средств на развитие

В первом квартале 2026 года субъекты МСП Самарской области привлекли 1,93 млрд рублей льготных средств в рамках Национальной гарантийной системы. Среди доступных для предпринимателей финансовых мер поддержки — микрозаймы и поручительства Гарантийного фонда Самарской области, льготные кредиты, "зонтичный" механизм поручительств Корпорации МСП.

С начала года такой поддержкой воспользовались 280 предприятий, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Льготное финансирование — востребованный инструмент поддержки бизнеса. Предприниматели запускают новые проекты, осваивают новые направления работы, расширяют ассортимент, масштабируются и создают рабочие места. Мы со своей стороны всегда готовы помочь бизнесу в их стремлении к росту, а значит — укреплению региональной экономики", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В Самарской области создана сеть центров "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров "Мой бизнес", а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

В целом по России в первом квартале 2026 года малый и средний бизнес привлек 171,6 млрд рублей с господдержкой. Финансирование по отдельным отраслям экономики предложения показало почти двойной рост.

Более 70% от всего объема средств пришлось на МСП, занятых в отраслях экономики предложения. В числе лидеров с наибольшим ростом относительно аналогичного периода прошлого года — предприятия обрабатывающей промышленности, информации и связи, туризма.