Энергетики сообщили об отключениях света с 5 по 8 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Новая Жизнь

05.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Первокоммунарский

05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Журавлиха

05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Мартыновка

05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Ясная Поляна

05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Перле Вейс

05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Ягана-Ту

05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Скородумовка

05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малое Ибряйкино

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха (ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Привольная, ул. Красноармейская)

05.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Кооперативная)

05.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка

05.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)

05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки ЖК "Солнечный" (ул. Воздвиженская, проезд Ключевой, ул. Школьная, ул. Воскресенская)

05.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Удачный

05.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (ул. Залетова, ул. Центральная, ул. Партизанская, ул. Школьная, ул. Приовражная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Восточная, ул. Осипова, ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Хлебная, ул. Солнечная, проезд № 1, проезд № 2, проезд № 3)

05.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Чекалино

05.05.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина

05.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ "Крутогорки"

05.05.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Нагорная)

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

05.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая, ул. Центральная)

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая)

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Садовая)

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Завод им Тарасова, Грачевский массив

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская, ул. Крестьянская, ул. Рубежная)

05.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские Дачи (ул. Комсомольская, ул. Еловая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Овражная, ул. Крайняя)

05.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Трухмянка (ул. Лесная Поляна, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Центральная)

05.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Ср. Солонцовка (ул. Озерная)

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Новая, ул. Советская, ул. Дорожная)

05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Сиреневая, ул. Горная, ул. Центральная)

05.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Садовая, ул. Рабочая)

06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

05.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

05.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

05.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

05.05.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Грачевка

06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково (ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Полевая, ул. Лесная)

06.05.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина

06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ "Крутогорки"

06.05.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Нагорная)

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

06.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, Задуваловка, Сиреневая, Центральная).

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая)

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Садовая)

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Завод им Тарасова, Грачевский массив

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская, ул. Крестьянская, ул. Рубежная)

06.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские Дачи (ул. Комсомольская, ул. Еловая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Овражная, ул. Крайняя)

06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Трухмянка (ул. Лесная Поляна, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Центральная)

06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Ср. Солонцовка (ул. Озерная)

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Новая, ул. Советская, ул. Дорожная)

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Сиреневая, ул. Горная, ул. Центральная)

06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ДНТ "Крутогорки")

06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Садовая, ул. Рабочая)

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Мойка

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Клара-Цеткин

06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха (ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Привольная, ул. Красноармейская)

06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка

06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)

06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (пер. Западный, ул. Мира, ул. Жилина)

07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка

07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)

08.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка

08.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.