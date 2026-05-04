Энергетики сообщили об отключениях света с 5 по 8 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
05.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Новая Жизнь
05.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Алексеевский район:
п. Первокоммунарский
05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Журавлиха
05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Мартыновка
05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Ясная Поляна
05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Перле Вейс
05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Ягана-Ту
05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Скородумовка
05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Малое Ибряйкино
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Савруха (ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Привольная, ул. Красноармейская)
05.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Заборовка (ул. Кооперативная)
05.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Винновка
05.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)
05.05.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки ЖК "Солнечный" (ул. Воздвиженская, проезд Ключевой, ул. Школьная, ул. Воскресенская)
05.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Удачный
05.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташла (ул. Залетова, ул. Центральная, ул. Партизанская, ул. Школьная, ул. Приовражная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Восточная, ул. Осипова, ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Хлебная, ул. Солнечная, проезд № 1, проезд № 2, проезд № 3)
05.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
c. Чекалино
05.05.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина
05.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
ДНТ "Крутогорки"
05.05.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Нагорная)
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
05.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая, ул. Центральная)
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая)
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ветлянка (ул. Садовая)
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Завод им Тарасова, Грачевский массив
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская, ул. Крестьянская, ул. Рубежная)
05.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские Дачи (ул. Комсомольская, ул. Еловая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Овражная, ул. Крайняя)
05.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Трухмянка (ул. Лесная Поляна, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Центральная)
05.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Ср. Солонцовка (ул. Озерная)
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Новая, ул. Советская, ул. Дорожная)
05.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Сиреневая, ул. Горная, ул. Центральная)
05.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Садовая, ул. Рабочая)
06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Первомайский
05.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красный Строитель
05.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
05.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка
05.05.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Грачевка
06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково (ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Полевая, ул. Лесная)
06.05.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина
06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
ДНТ "Крутогорки"
06.05.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Нагорная)
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
06.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, Задуваловка, Сиреневая, Центральная).
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая)
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ветлянка (ул. Садовая)
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Завод им Тарасова, Грачевский массив
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская, ул. Крестьянская, ул. Рубежная)
06.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские Дачи (ул. Комсомольская, ул. Еловая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Овражная, ул. Крайняя)
06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Трухмянка (ул. Лесная Поляна, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Центральная)
06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Ср. Солонцовка (ул. Озерная)
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Новая, ул. Советская, ул. Дорожная)
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Сиреневая, ул. Горная, ул. Центральная)
06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ДНТ "Крутогорки")
06.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Садовая, ул. Рабочая)
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Заплавное
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Мойка
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Клара-Цеткин
06.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Савруха (ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Привольная, ул. Красноармейская)
06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Винновка
06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)
06.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхние Белозерки (пер. Западный, ул. Мира, ул. Жилина)
07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Винновка
07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)
08.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Винновка
08.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
