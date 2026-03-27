16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Энергетика ТЭК

В Самаре определены лучшие химики-лаборанты "Т Плюс"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов "Т Плюс". Звание "Лучший по профессии" завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании. Второе и третье место заняли Наталья Харлова (Самарский филиал) и Ксения Попова (Владимирский филиал).

Конкурс профмастерства собрал 17 специалистов химических цехов из 14 филиалов "Т Плюс". В течение трёх дней претендентам на звание "Лучшего по профессии" предстояло преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала и оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае.

"Проведение подобных мероприятий важно для повышения профессионального мастерства сотрудников компании. Участники узнают что-то новое, обмениваются с коллегами знаниями, делятся профессиональным опытом. Кроме этого, конкурсанты получают возможность дальнейшего карьерного роста", — отметил главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Сергей Сабитов.

Предыдущий конкурс среди химиков-лаборантов проходил в 2023 году. Тогда в тройку призёров вошли представительницы Самары, Оренбурга и Перми.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5