В Самаре определены лучшие химики-лаборанты "Т Плюс"

В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов "Т Плюс". Звание "Лучший по профессии" завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании. Второе и третье место заняли Наталья Харлова (Самарский филиал) и Ксения Попова (Владимирский филиал).
Конкурс профмастерства собрал 17 специалистов химических цехов из 14 филиалов "Т Плюс". В течение трёх дней претендентам на звание "Лучшего по профессии" предстояло преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала и оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае.
"Проведение подобных мероприятий важно для повышения профессионального мастерства сотрудников компании. Участники узнают что-то новое, обмениваются с коллегами знаниями, делятся профессиональным опытом. Кроме этого, конкурсанты получают возможность дальнейшего карьерного роста", — отметил главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Сергей Сабитов.
Предыдущий конкурс среди химиков-лаборантов проходил в 2023 году. Тогда в тройку призёров вошли представительницы Самары, Оренбурга и Перми.
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.