В Самаре определены лучшие химики-лаборанты "Т Плюс"

В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов "Т Плюс". Звание "Лучший по профессии" завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании. Второе и третье место заняли Наталья Харлова (Самарский филиал) и Ксения Попова (Владимирский филиал).

Конкурс профмастерства собрал 17 специалистов химических цехов из 14 филиалов "Т Плюс". В течение трёх дней претендентам на звание "Лучшего по профессии" предстояло преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала и оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае.

"Проведение подобных мероприятий важно для повышения профессионального мастерства сотрудников компании. Участники узнают что-то новое, обмениваются с коллегами знаниями, делятся профессиональным опытом. Кроме этого, конкурсанты получают возможность дальнейшего карьерного роста", — отметил главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Сергей Сабитов.

Предыдущий конкурс среди химиков-лаборантов проходил в 2023 году. Тогда в тройку призёров вошли представительницы Самары, Оренбурга и Перми.