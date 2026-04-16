ФАС потребовала от "Самараэнерго" и "СамГЭС" продать имущество

Федеральная антимонопольная служба России обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском к ПАО "Самараэнерго" и АО "Самарагорэнергосбыт" ("СамГЭС"). Ведомство просит суд обязать компании продать "имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по купле-продаже электрической энергии".

В ФАС, отвечая на запрос Волга Ньюс, пояснили свои требования аффилированностью компаний, работающих в одной ценовой зоне и занимающихся при этом и передачей, и куплей‑продажей электроэнергии. Такое совмещение деятельности запрещено законом "Об особенностях функционирования электроэнергетики".

"ФАС России выявила, что аффилированные между собой ПАО "Самараэнерго", АО "СамГЭС", АО "Самарская сетевая компания" и ООО "СамЭСК" в границах одной ценовой зоны оптового рынка одновременно владеют имуществом для осуществления деятельности по передаче и купле‑продаже электроэнергии, что нарушает требования закона №36-ФЗ. В связи с этим ФАС России обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о принудительной продаже имущества ПАО "Самараэнерго" и АО "СамГЭС", чтобы разделить эти виды деятельности", - так прокомментировали в ведомстве подачу иска.

Какая работа предшествовала формированию такой позиции ФАС, предпринимались ли попытки решить вопрос в досудебном порядке и какое именно имущество компании должны продать, в ФАС не пояснили.

Суд привлек к делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, АО "Самарская сетевая компания", ООО "Самарская электросетевая компания", ООО "СМАРТЛИ", ООО "ПРОЭНЕРДЖИ", ООО "ЛИНИЯ-Э", ООО "ЭЛЕКТЕХ" и Владимира Аветисяна (он является совладельцем этих компаний, а также "Самараэнерго" и "СамГЭС"), поскольку решение может повлиять на права и обязанности этих лиц по отношению к истцу и ответчикам.

Предварительное заседание по делу проходило с перерывом, в два дня - 14 и 16 апреля.

В итоге суд удовлетворил ряд ходатайств. Так, в качестве третьих лиц привлечены ПАО "Россети Волга" и АО "Роснано", а рассмотрение дела приостановлено по ходатайству ФАС - до вступления в силу решений по искам Роснано о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров госкорпорации, по которым Владимир Аветисян проходит соответчиком.

Также было удовлетворено ходатайство истцов о рассмотрении дела в закрытом режиме. Оно было мотивировано тем, что объекты, которыми управляют компании, имеют стратегическое значение для безопасности энергоснабжения Самарской области.

Интересно, что в июне 2025 г. представитель Владимира Аветисяна, комментируя "Интерфаксу" иски Роснано, сообщал, что бизнесмен более года готовил сделку по продаже энергоактивов. После подачи госкорпорацией исков договор-купи продажи был расторгнут. Также сообщалось, что Владимир Аветисян намерен подать встречный иск, поскольку из-за действий Роснано несет убытки.