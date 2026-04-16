ФАС потребовала от "Самараэнерго" и "СамГЭС" продать имущество

Федеральная антимонопольная служба России обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском к ПАО "Самараэнерго" и АО "Самарагорэнергосбыт" ("СамГЭС"). Ведомство просит суд обязать компании продать "имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по купле-продаже электрической энергии".
В ФАС, отвечая на запрос Волга Ньюс, пояснили свои требования аффилированностью компаний, работающих в одной ценовой зоне и занимающихся при этом и передачей, и куплей‑продажей электроэнергии. Такое совмещение деятельности запрещено законом "Об особенностях функционирования электроэнергетики".
"ФАС России выявила, что аффилированные между собой ПАО "Самараэнерго", АО "СамГЭС", АО "Самарская сетевая компания" и ООО "СамЭСК" в границах одной ценовой зоны оптового рынка одновременно владеют имуществом для осуществления деятельности по передаче и купле‑продаже электроэнергии, что нарушает требования закона №36-ФЗ. В связи с этим ФАС России обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о принудительной продаже имущества ПАО "Самараэнерго" и АО "СамГЭС", чтобы разделить эти виды деятельности", - так прокомментировали в ведомстве подачу иска.
Какая работа предшествовала формированию такой позиции ФАС, предпринимались ли попытки решить вопрос в досудебном порядке и какое именно имущество компании должны продать, в ФАС не пояснили.
Суд привлек к делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, АО "Самарская сетевая компания", ООО "Самарская электросетевая компания", ООО "СМАРТЛИ", ООО "ПРОЭНЕРДЖИ", ООО "ЛИНИЯ-Э", ООО "ЭЛЕКТЕХ" и Владимира Аветисяна (он является совладельцем этих компаний, а также "Самараэнерго" и "СамГЭС"), поскольку решение может повлиять на права и обязанности этих лиц по отношению к истцу и ответчикам.
Предварительное заседание по делу проходило с перерывом, в два дня - 14 и 16 апреля.
В итоге суд удовлетворил ряд ходатайств. Так, в качестве третьих лиц привлечены ПАО "Россети Волга" и АО "Роснано", а рассмотрение дела приостановлено по ходатайству ФАС - до вступления в силу решений по искам Роснано о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров госкорпорации, по которым Владимир Аветисян проходит соответчиком.
Также было удовлетворено ходатайство истцов о рассмотрении дела в закрытом режиме. Оно было мотивировано тем, что объекты, которыми управляют компании, имеют стратегическое значение для безопасности энергоснабжения Самарской области.
Интересно, что в июне 2025 г. представитель Владимира Аветисяна, комментируя "Интерфаксу" иски Роснано, сообщал, что бизнесмен более года готовил сделку по продаже энергоактивов. После подачи госкорпорацией исков договор-купи продажи был расторгнут. Также сообщалось, что Владимир Аветисян намерен подать встречный иск, поскольку из-за действий Роснано несет убытки.
А все же аудит надо провести.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.