"СамЭСК" судится с областными властями и ФАС ради заключения соглашения о тарифах

ООО "Самарская электросетевая компания" ("СамЭСК") судится в Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и правительством Самарской области, пытаясь добиться заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, такими соглашениями предусматривается установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии на долгосрочный период регулирования — сроком не менее пяти лет.
ООО "СамЭСК" основано в 2018 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным электросетям. Выручка компании за 2024 год (более поздние данные отсутствуют), по данным, предоставленным редакции аналитиками Seldon.Basis, составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 910 млн рублей. На 90% общество принадлежит ООО "Электех", одним из совладельцев которого является Владимир Аветисян.
Согласно материалам картотеки арбитражных дел ВАС, в апреле 2024 г. "СамЭСК" направило в адрес комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области заявление о заключении соглашения на 2025-2029 годы. Вслед за этим в июле того же года комитет (на тот момент департамент) направил письмо в ФАС России об одобрении этого соглашения. В сентябре ведомство направило в ФАС Росси заявление о согласовании заключения соглашения. Такая процедура предусмотрена законодательством РФ для подобного рода соглашений по регулируемым видам деятельности. Однако спустя месяц — в октябре 2024 года — в ФАС поступило письмо от правительства Самарской области "об отзыве регуляторного соглашения". В связи с этим антимонопольная служба прекратила рассмотрение вопроса по согласованию заключения указанного соглашения с "СамЭСК".
В январе 2025 г. компания обратилась в Арбитражный суд Москвы в попытке оспорить решение ФАС России об оставлении без рассмотрения вопроса, связанного с согласованием заключения соглашения между комитетом ценового и тарифного регулирования Самарской области и "СамЭСК". Однако суд посчитал доводы общества необоснованными и встал на сторону ФАС. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. В конце марта текущего года "СамЭСК" подало жалобу на все эти решения в Верховный суд РФ, решение по ней пока не принято.
Параллельно с этим "Самарская электросетевая компания" пыталась обжаловать действия правительства Самарской области в региональном арбитраже. Она пыталось доказать, что правительство не являлось стороной по договору и не имело права отзывать заявление профильного комитета (департамента — в прошлом). Однако суд посчитал эти доводы не обоснованными и отказал в удовлетворении жалобы общества в феврале текущего года.
Комментариев по ситуации в ООО "СамЭСК" не предоставили. В пресс-службе правительства области пояснили, что датой заключения соглашения является дата принятия ФАС России решения о его согласовании. "Так как решение ФАС России в комитет не поступало, соглашение считается не заключенным. В 2024 году комитетом были заключены соглашения с территориальными сетевыми организациями: филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" и АО "Самарская сетевая компания". В настоящее время данные Соглашения являются действующими", — пояснили в ведомстве.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.