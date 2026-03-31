"СамЭСК" судится с областными властями и ФАС ради заключения соглашения о тарифах В Самаре прошёл Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026" Стало известно, где отключат свет 31 марта и 1 апреля ПКФ "ТСК" представила инженерные решения на форуме "Комфортная городская среда" Стало известно, где энергетики временно отключат свет с 29 по 31 марта

"СамЭСК" судится с областными властями и ФАС ради заключения соглашения о тарифах

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "Самарская электросетевая компания" ("СамЭСК") судится в Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и правительством Самарской области, пытаясь добиться заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, такими соглашениями предусматривается установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии на долгосрочный период регулирования — сроком не менее пяти лет. 

ООО "СамЭСК" основано в 2018 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным электросетям. Выручка компании за 2024 год (более поздние данные отсутствуют), по данным, предоставленным редакции аналитиками Seldon.Basis, составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 910 млн рублей. На 90% общество принадлежит ООО "Электех", одним из совладельцев которого является Владимир Аветисян. 

Согласно материалам картотеки арбитражных дел ВАС, в апреле 2024 г. "СамЭСК" направило в адрес комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области заявление о заключении соглашения на 2025-2029 годы. Вслед за этим в июле того же года комитет (на тот момент департамент) направил письмо в ФАС России об одобрении этого соглашения. В сентябре ведомство направило в ФАС Росси заявление о согласовании заключения соглашения. Такая процедура предусмотрена законодательством РФ для подобного рода соглашений по регулируемым видам деятельности. Однако спустя месяц — в октябре 2024 года — в ФАС поступило письмо от правительства Самарской области "об отзыве регуляторного соглашения". В связи с этим антимонопольная служба прекратила рассмотрение вопроса по согласованию заключения указанного соглашения с "СамЭСК". 

В январе 2025 г. компания обратилась в Арбитражный суд Москвы в попытке оспорить решение ФАС России об оставлении без рассмотрения вопроса, связанного с согласованием заключения соглашения между комитетом ценового и тарифного регулирования Самарской области и "СамЭСК". Однако суд посчитал доводы общества необоснованными и встал на сторону ФАС. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. В конце марта текущего года "СамЭСК" подало жалобу на все эти решения в Верховный суд РФ, решение по ней пока не принято. 

Параллельно с этим "Самарская электросетевая компания" пыталась обжаловать действия правительства Самарской области в региональном арбитраже. Она пыталось доказать, что правительство не являлось стороной по договору и не имело права отзывать заявление профильного комитета (департамента — в прошлом). Однако суд посчитал эти доводы не обоснованными и отказал в удовлетворении жалобы общества в феврале текущего года. 

Комментариев по ситуации в ООО "СамЭСК" не предоставили. В пресс-службе правительства области пояснили, что датой заключения соглашения является дата принятия ФАС России решения о его согласовании. "Так как решение ФАС России в комитет не поступало, соглашение считается не заключенным. В 2024 году комитетом были заключены соглашения с территориальными сетевыми организациями: филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" и АО "Самарская сетевая компания". В настоящее время данные Соглашения являются действующими", — пояснили в ведомстве. 

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

