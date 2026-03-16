Стало известно, где отключат свет 17 и 18 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка

17.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кинельский район:

ж/д ст. Тургеневка (ул. Новая)

17.03.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Комсомольский (ул. Шоссейная, ул. Полевая, ул. Тополиная, пер. Восточный, пер. Железнодорожный);

17.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Кривая Лука, СДТ Монтажник.

17.03.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Покровская, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд);

17.03.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее (ул. Специалистов).

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ст. Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная);

17.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Николаевка (ул. Сиреневая).

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (7 Квартал).

17.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Крестьянская, ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Сладкая, ул. Лесная);

17.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Кооперативная);

18.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Соковнинка

18.03.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Уваровка (ул. Березовая, ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива, ул. Придорожная, ул. Новая, ул. Южная, ул. Северная, ул. Радужная, ул. Весенняя, ул. Каштановая, ул. 2-я Парковая);

18.03.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

г. Сызрань:

ул. Академическая, ул. Уваровская, СПК Нива, пер. Пихтовый, ул. Липовая, ул. Вишневая)

18.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Полевая, ул. Мельничная, ул. Набережная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.