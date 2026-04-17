В пяти районах области временно отключат свет с 18 по 22 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русские Выселки (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Озерная, ул. Рассветная, ул. Согласия, ул. Заповедная, ул. Парусная, проезд Дружбы, проезд Мира, проезд Согласия, проезд Единства, проезд Волжский, проезд Жигулевский, проезд Песочный, проезд Удачный, проезд Речной)

18.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Победы, проезд Гражданский, ул. Рассветная, ул. Парусная, ул. Озерная, ул. Вишневая)

18.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Исаков

19.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русские Выселки (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Озерная, ул. Рассветная, ул. Согласия, ул. Заповедная, ул. Парусная, проезд Дружбы, проезд Мира, проезд Согласия, проезд Единства, проезд Волжский, проезд Жигулевский, проезд Песочный, проезд Удачный, проезд Речной)

19.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Юрия Гагарина, ул. Алексея Маресьева, ул. Николая Гастелло, ул. Полевая, пер. Тюменский, пер. Свердловский, проезд Серебряный, пер. Самарский, ул. Приволжская.)

20.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русские Выселки (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Озерная, ул. Рассветная, ул. Согласия, ул. Заповедная, ул. Парусная, проезд Дружбы, проезд Мира, проезд Согласия, проезд Единства, проезд Волжский, проезд Жигулевский, проезд Песочный, проезд Удачный, проезд Речной)

20.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Рассвет (ул. Торновая)

20.04.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Рассвет (ул. Центральная, ул. Торновая)

20.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Цветочная)

20.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Школьная, пер. Строителей)

20.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Набережная, ул. Садовая)

20.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

пос. Среднеягодный

20.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Исаков

20.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Балахоновка

20.04.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая, ул. Центральная)

20.04.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина

20.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, ул. Лесная, ул. Рабочая)

20.04.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево

20.04.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан

20.04.2026 года с 9-00 до 17-00 местного времени

Красноярский район:

СНТ Буровик

21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка (ул. Лесная)

21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Матюшкина (ул. Автомобилистов, ул. Снежная, ул. Хрустальная, ул. Осенняя)

21.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, пер. Речной, пер. Молодежный.)

21.04.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Балахоновка

22.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Артельная, пер. Здоровья, ул. Медовая, ул. Оптимистов, ул. Славянская, ул. Рабочая, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Грачева, ул. Красивая, ул. Радостная, ул. Спокойная, ул. Уютная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.