Суд обязал "ССК" вернуть электросети Самары

Договор аренды электросетей Самары с АО "Самарской сетевой компанией" ("ССК") признан недействительным. Такое решение 23 апреля принял Арбитражный суд Самарской области. Пока опубликована только резолютивная часть решения.

Напомним, с иском в арбитраж в интересах города обратилась областная прокуратура. Надзорное ведомство потребовало вернуть муниципалитету линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения, переданные в аренду в 1997 году. В прокуратуре заявляли о ничтожности договора и допсоглашений к нему.

Договор аренды был заключен 17 декабря 1997 г. комитетом по управлению имуществом Самары с ООО "Самарские городские электрические сети", которое было преемником Куйбышевских городских сетей. В 2014 г. "ССК" выкупила "Самарские городские электрические сети" и стала стороной договора. Впоследствии уже с "ССК" заключались допсоглашения к договору аренды.

"Применить последствия недействительности сделок в виде возложения на акционерное общество "Самарская сетевая компания" обязанности вернуть по акту приема-передачи департаменту управления

имуществом администрации городского округа Самара муниципальное имущество, согласно перечню имущественного комплекса (предприятия), передаваемого в долгосрочную аренду […], а также с учетом произведенной реконструкции арендованного имущества, внедрения новой техники и технологий", - указывается в решении суда.

За неисполнение этого судебного акта установлена неустойка в 5 тыс. руб. за каждый день.

В "ССК" ранее комментируя иск, заявляли, что в период с 2015 по 2024 год компания вложила в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самары более 9,4 млрд рублей. При этом компания выплачивает администрации арендные платежи, которые были установлены на основании рыночной оценки имущества и регулярно индексируются с 2011 года.

Отметим, что в 2024 г. в Самарской области в целом был взят курс на пересмотр взаимоотношений с ресурсоснабжающими и сетевыми компаниями, подконтрольными бизнесмену Владимиру Аветисяну — "СВГК", "Самарагаз", "Самараэнерго", "ССК", "Самарагорэнергосбыт".