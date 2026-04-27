Суд обязал "ССК" вернуть электросети Самары

Договор аренды электросетей Самары с АО "Самарской сетевой компанией" ("ССК") признан недействительным. Такое решение 23 апреля принял Арбитражный суд Самарской области. Пока опубликована только резолютивная часть решения.
Напомним, с иском в арбитраж в интересах города обратилась областная прокуратура. Надзорное ведомство потребовало вернуть муниципалитету линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения, переданные в аренду в 1997 году. В прокуратуре заявляли о ничтожности договора и допсоглашений к нему.
Договор аренды был заключен 17 декабря 1997 г. комитетом по управлению имуществом Самары с ООО "Самарские городские электрические сети", которое было преемником Куйбышевских городских сетей. В 2014 г. "ССК" выкупила "Самарские городские электрические сети" и стала стороной договора. Впоследствии уже с "ССК" заключались допсоглашения к договору аренды.
"Применить последствия недействительности сделок в виде возложения на акционерное общество "Самарская сетевая компания" обязанности вернуть по акту приема-передачи департаменту управления
имуществом администрации городского округа Самара муниципальное имущество, согласно перечню имущественного комплекса (предприятия), передаваемого в долгосрочную аренду […], а также с учетом произведенной реконструкции арендованного имущества, внедрения новой техники и технологий", - указывается в решении суда.
За неисполнение этого судебного акта установлена неустойка в 5 тыс. руб. за каждый день.
В "ССК" ранее комментируя иск, заявляли, что в период с 2015 по 2024 год компания вложила в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самары более 9,4 млрд рублей. При этом компания выплачивает администрации арендные платежи, которые были установлены на основании рыночной оценки имущества и регулярно индексируются с 2011 года.
Отметим, что в 2024 г. в Самарской области в целом был взят курс на пересмотр взаимоотношений с ресурсоснабжающими и сетевыми компаниями, подконтрольными бизнесмену Владимиру Аветисяну — "СВГК", "Самарагаз", "Самараэнерго", "ССК", "Самарагорэнергосбыт".
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.