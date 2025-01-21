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Государство и Бизнес Экономическая политика

Прокуратура потребовала забрать у "ССК" электросети Самары

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональная прокуратура подала иск против АО "Самарская сетевая компания" (ССК) в интересах администрации Самары. Ведомство потребовало вернуть городу линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения, переданные организации в аренду в 1997 году.

Фото: Волга Ньюс

Вторым ответчиком по делу выступает департамент управления имуществом Самары. Как указано в материалах дела, прокуратура просит суд признать договор аренды и дополнительные соглашения недействительными в силу их ничтожности, а также применить последствия недействительности сделок, обязав вернуть городу имущество. В списке тысячи пунктов - посмотрите

Что стало основанием для таких требований, в документах суда пока не указано. Однако новые региональные власти не раз поднимали вопрос о законности передачи инфраструктурных объектов частникам. Поступала критика и из федерального центра. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущался передачей в аренду городских электрических и газовых сетей за "смешные деньги".

Что касается конкретно "ССК", то в ноябре 2024 г. правительство Самарской области заблокировало инвестпрограмму компании. Как пояснял первый вице-губернатор Михаил Смирнов, решение было принято по представлению прокуратуры, которая выявила факты превышения затрат на строительство и реконструкцию объектов, что финансировалось за счет тарифа. Речь шла о сумме в 5 млрд рублей.

Иск от прокуратуры в "ССК" прокомментировали следующим образом:

"АО «Самарская сетевая компания» является добросовестным и ответственным арендатором электросетевого хозяйства Самары. В период с 2015 по 2024 год "ССК" вложила в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самары более 9 млрд 417 млн рублей. За эти годы в Самаре силами компании были заменены 468 километров электрических сетей и 71 трансформаторная подстанция. Проводился текущий и капитальный ремонт существующего муниципального электросетевого оборудования. Все это позволило существенно обновить электросетевой комплекс Самары и повысить надежность энергоснабжения города.

Важно отметить, что, в соответствии с условиями договора аренды, все модернизированные ЛЭП и замененные трансформаторные подстанции стали собственностью города. При этом "ССК" выплачивает администрации Самары и арендные платежи, которые были установлены на основании рыночной оценки имущества и регулярно индексируются с 2011 года.

В данный момент эта арендная плата составляет 12 миллионов рублей в год. Однако, если по решению суда электросетевое хозяйство будет изъято у "ССК" и передано в ПАО "Россети Волга", то городской бюджет просто перестанет получать арендные платежи за использование муниципальных энергообъектов".

АО "ССК" было создано в 2005 году. Компания, по данным ее сайта, владеет и управляет объектами элекросетевого хозяйства в 27 муниципальных районах и шести городах области. Баланс АО оценивается в 47,8 млрд руб., выручка за 2023 г. составила 14,5 млрд руб., чистая прибыль - 2,45 млрд рублей. Структура собственности компании не раскрывается - в аудиторском заключении за 2022 г. указывается, что акционерами "ССК" являются физические лица, у которых в собственности не более 25% акций. Однако считается, что компания подконтрольна бизнесмену Владимиру Аветисяну.

Гид потребителя

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