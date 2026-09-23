Власти предложили самарским АЗС ограничить наценку на бензин

Министерство промышленности и торговли Самарской области и региональное УФАС разработали соглашение о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Чиновники предлагают владельцам сетей АЗС присоединиться к нему.
"Совместная реализация соглашения будет способствовать добросовестной конкуренции, стабилизации ценовой политики на бензин и дизельное топливо для населения", — говорится в сообщении министерства.
Соглашение предусматривает введение предельных размеров торговых надбавок: не более 10% от себестоимости на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо. Организациям, готовым взять на себя такие обязательства, необходимо направить уведомление в адрес министерства. Сотрудники ведомства проводят консультации — контакты.
Принять меры по стабилизации цен на бензин в Самарской области поручил губернатор Вячеслав Федорищев на фоне сложившегося топливного кризиса. В регионе продолжают действовать лимиты на продажу.
Что касается текущей ситуации с ценами, то средний показатель по дизельному топливу на середину сентября составил 84,15 рубля, на АИ-92 -79,76 рубля, на АИ-95 — 83,71 рубля за литр. При этом на отдельных заправках стоимость бензина перевалила за 120 рублей.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?