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Государство и Бизнес Экономическая политика

Власти предложили самарским АЗС ограничить наценку на бензин

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство промышленности и торговли Самарской области и региональное УФАС разработали соглашение о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Чиновники предлагают владельцам сетей АЗС присоединиться к нему.

Фото: Александра Белова

"Совместная реализация соглашения будет способствовать добросовестной конкуренции, стабилизации ценовой политики на бензин и дизельное топливо для населения", — говорится в сообщении министерства.

Соглашение предусматривает введение предельных размеров торговых надбавок: не более 10% от себестоимости на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо. Организациям, готовым взять на себя такие обязательства, необходимо направить уведомление в адрес министерства. Сотрудники ведомства проводят консультации — контакты.

Принять меры по стабилизации цен на бензин в Самарской области поручил губернатор Вячеслав Федорищев на фоне сложившегося топливного кризиса. В регионе продолжают действовать лимиты на продажу.

Что касается текущей ситуации с ценами, то средний показатель по дизельному топливу на середину сентября составил 84,15 рубля, на АИ-92 -79,76 рубля, на АИ-95 — 83,71 рубля за литр. При этом на отдельных заправках стоимость бензина перевалила за 120 рублей. 

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