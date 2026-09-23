Власти предложили самарским АЗС ограничить наценку на бензин

Министерство промышленности и торговли Самарской области и региональное УФАС разработали соглашение о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Чиновники предлагают владельцам сетей АЗС присоединиться к нему.

"Совместная реализация соглашения будет способствовать добросовестной конкуренции, стабилизации ценовой политики на бензин и дизельное топливо для населения", — говорится в сообщении министерства.

Соглашение предусматривает введение предельных размеров торговых надбавок: не более 10% от себестоимости на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо. Организациям, готовым взять на себя такие обязательства, необходимо направить уведомление в адрес министерства. Сотрудники ведомства проводят консультации — контакты.

Принять меры по стабилизации цен на бензин в Самарской области поручил губернатор Вячеслав Федорищев на фоне сложившегося топливного кризиса. В регионе продолжают действовать лимиты на продажу.

Что касается текущей ситуации с ценами, то средний показатель по дизельному топливу на середину сентября составил 84,15 рубля, на АИ-92 -79,76 рубля, на АИ-95 — 83,71 рубля за литр. При этом на отдельных заправках стоимость бензина перевалила за 120 рублей.