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Государство и Бизнес Экономическая политика

40 производителей региона приняли участие в ярмарке "Мой бизнес" в День города

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ярмарка "Мой бизнес" стала частью программы празднования Дня города. В течение двух дней, 12-13 сентября, она работала на набережной Самары и собрала на своей площадке несколько десятков производителей уникальной продукции: сувениров, предметов интерьера, одежды, украшений, детских игрушек и др.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Ярмарки продукции зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы предпринимателей и самозанятых. На День города центр "Мой бизнес" традиционно организовывает выставку-продажу и предоставляет гражданам возможность бесплатно представить свою продукцию. В этот раз 40 производителей смогли воспользоваться мерой поддержки и найти своих клиентов", - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Для региональных производителей участие в ярмарках - это дополнительный канал сбыта, прямой контакт с покупателем и возможность познакомить аудиторию со своей продукцией. Приоритетный отбор для участия в маркете получили продавцы, пострадавшие от атак беспилотников на маркетплейсы.

"Я создаю игрушки ручной лепки из полимерной глины. В основном мы продвигали свою продукцию на маркетплейсах, но недавние события заставили нас обратить внимание на другие каналы продаж, - рассказала основательница бренда "Морковки из духовки" Алла Ковалик. - Если взять средний ценник таких мероприятий у частных организаций, то это всегда бьет по кошельку, и непонятно, окупится ли участие. А центр "Мой бизнес" дает возможность участвовать абсолютно бесплатно, предоставляет оборудование".

Брендированные павильоны работали в течение двух дней, привлекая жителей и гостей города купить качественные товары напрямую от производителя и поддержать местный бизнес.

"Нам, основателям брендов, ярмарки нужны, чтобы мы могли показывать самарцам, чем занимаемся, и продвигать свой бизнес. Мы занимаемся производством роботов, они разных форматов у нас, от брелоков до наборов конструкторов. Их отличительная особенность в том, что это не роботы в привычном понимании, а роботы с душой, с различными подвижными элементами", - подчеркнула Юлия Чубенко, основательница бренда "Robodelkin".

В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" ярмарки-продажи регулярно проводятся и как самостоятельные мероприятия, и в рамках крупных региональных событий. Организуют их областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".

Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе "Календарь мероприятий" сайта mybiz63.ru.

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