Бизнес-проекты самарских предпринимателей в сфере здоровьесбережения признаны на федеральном уровне

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась торжественная церемония награждения победителей V юбилейного конкурса "Женщины за здоровое общество". Награды победительницам вручила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Победителем в номинации "Здоровьесберегающие технологии" стал проект учредителя НПП "Самоздрав", соавтора и совладелицы медтех-стартапа ООО "Айроник", резидента технопарка "Жигулевская долина" и "Сколково" Варвары Мишустиной.

Финалистом в той же номинации стал проект по производству фармацевтических капсул Наталии Медведевой, директора сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее", председателя общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

Конкурс, запущенный под эгидой Совета Евразийского женского форума в 2021 году, зарекомендовал себя в качестве ведущей платформы для демонстрации социально значимых инициатив. В 2026 году оргкомитет зафиксировал рекордное количество заявок - более 450 проектов из 86 регионов России.

"Мы решили, что социальные проекты, реализуемые женщинами по этим востребованным направлениям, достойны особого внимания, широкого освещения и, конечно, поддержки", - подчеркнула в ходе церемонии Валентина Матвиенко.

По ее словам, за пять лет к конкурсу присоединилось более чем 3,5 тысячи женщин из 86 регионов России. Конкурс стал площадкой для взаимодействия между женщинами-лидерами стран СНГ, БРИКС, Ближнего Востока и других.

"Очень волнительно и неожиданно было победить в номинации. Столь высокие награды впечатляют и вдохновляют. Поддержка государством проектов, связанных со здоровьем, безусловно, важна. Уверена, что впереди абсолютно другой уровень развития, господдержки, чтобы донести до всех заинтересованных своим здоровьем. Нас ждут новые партнерства, коллаборации", - поделилась мнением Варвара Мишустина.

Победа в конкурсе "Женщины за здоровое общество" открывает новые возможности для привлечения государственной поддержки, поиска партнеров и тиражирования лучших практик здоровьесбережения на уровне всей страны.