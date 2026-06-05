Бизнес-проекты самарских предпринимателей в сфере здоровьесбережения признаны на федеральном уровне

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась торжественная церемония награждения победителей V юбилейного конкурса "Женщины за здоровое общество". Награды победительницам вручила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.
Победителем в номинации "Здоровьесберегающие технологии" стал проект учредителя НПП "Самоздрав", соавтора и совладелицы медтех-стартапа ООО "Айроник", резидента технопарка "Жигулевская долина" и "Сколково" Варвары Мишустиной.
Финалистом в той же номинации стал проект по производству фармацевтических капсул Наталии Медведевой, директора сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее", председателя общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.
Конкурс, запущенный под эгидой Совета Евразийского женского форума в 2021 году, зарекомендовал себя в качестве ведущей платформы для демонстрации социально значимых инициатив. В 2026 году оргкомитет зафиксировал рекордное количество заявок - более 450 проектов из 86 регионов России.
"Мы решили, что социальные проекты, реализуемые женщинами по этим востребованным направлениям, достойны особого внимания, широкого освещения и, конечно, поддержки", - подчеркнула в ходе церемонии Валентина Матвиенко.
По ее словам, за пять лет к конкурсу присоединилось более чем 3,5 тысячи женщин из 86 регионов России. Конкурс стал площадкой для взаимодействия между женщинами-лидерами стран СНГ, БРИКС, Ближнего Востока и других.
"Очень волнительно и неожиданно было победить в номинации. Столь высокие награды впечатляют и вдохновляют. Поддержка государством проектов, связанных со здоровьем, безусловно, важна. Уверена, что впереди абсолютно другой уровень развития, господдержки, чтобы донести до всех заинтересованных своим здоровьем. Нас ждут новые партнерства, коллаборации", - поделилась мнением Варвара Мишустина.
Победа в конкурсе "Женщины за здоровое общество" открывает новые возможности для привлечения государственной поддержки, поиска партнеров и тиражирования лучших практик здоровьесбережения на уровне всей страны.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?