Еще 18 компаний Самарской области присоединились к программе "Сделано в России"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Предприятия Самарской области продолжают укреплять свои позиции на международной арене, демонстрируя рост экспортного потенциала и активное развитие своих производств. Подтвердить высокое качество продукции и её соответствие российским стандартам призвана программа "Сделано в России". Она помогает предприятиям выходить на международные рынки, участвовать в выставках, находить партнёров и расширять географию продаж.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Вручение очередных сертификатов "Сделано в России" состоялось на площадке регионального форума "Мой бизнес 63. Время героев". Знаки отличия, подтверждающие высокое качество, надежность и уникальность продукции, получили 18 компаний региона.

"Компании Самарской области не только подтверждают высокое качество своей продукции, но и активно участвуют в формировании положительного имиджа российского производства на международной арене, — заявил Павел Финк, заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области. — Система добровольной сертификации — это не просто знак качества, это символ доверия потребителей, подтверждение высоких стандартов производства и инновационных подходов в работе. Получение этого сертификата — значимое достижение для каждой компании, ведь он открывает новые горизонты для развития бизнеса и укрепления позиций на российском и международном рынках".

Сертификаты "Сделано в России" получили компании: "Волжский светотехнический завод Луч", "Адэмс", "Поволжский агрокомбинат", "Стронг", "Тех-Ин", "Самарский Стройфарфор", "ПО Герметекс", "Чистая вода", "Мибао", "Свит Фуд", "Мебельная фабрика", "Жигулевский водочный завод", "Афина", "Бисмарк", "Прототип", "Сладпром", "АвтоГазТранс", "Иминера".

Таким образом, уже более 40 предприятий региона имеют сертификаты "Сделано в России", многие из которых активно используют этот статус для продвижения своей продукции на международных рынках.

Получить сертификат "Сделано в России" может любая компания из любой отрасли. Документ дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия — "птички" в цвете триколор, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра.

Центр поддержки экспорта Самарской области активно поддерживает малый и средний бизнес в процессе получения сертификатов "Сделано в России", предоставляя консультации и помощь в оформлении документов.

Дополнительную информацию о возможностях программы и поддержке экспортёров можно получить в Центре поддержки экспорта Самарской области, который расположен в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Эта работа ведется в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика".

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

