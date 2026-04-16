Глава областного минэкономразвития провел встречу с креативными предпринимателями региона

Расширение мер господдержки бизнеса, кадровые вопросы и межведомственное взаимодействие — эти и другие актуальные вопросы обсуждались на встрече заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с креативным сообществом региона. Беседа состоялась на площадке центра "Мой бизнес" в рамках проведения форума "Неделя креативного бизнеса". К обсуждению подключились представители разных направлений — мода, кино, медиа, руководители творческих пространств.
"Вы работаете в креативной сфере и ежедневно сталкиваетесь с запросами и потребностями отрасли, и я бы хотел, чтобы в нашей беседе вы погрузили меня в особенности ваших проектов, рассказали о потребностях и сложностях, с которыми сталкиваетесь, — обратился к присутствующим в начале встречи Павел Финк. — По результатам исследования креативных индустрий мы видим перспективы развития сектора. И сейчас важно понять, какие механизмы и инструменты необходимы, как сделать так, чтобы простимулировать эффективную деятельность бизнеса".
Одна из участниц встречи, художник-модельер, генеральный продюсер маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области" Мария Казак предложила сформировать единый календарь мероприятий, проводимых разными структурами и организациями, чтобы расширить информирование бизнеса и повысить количество предпринимателей, участвующих в них.
"Мы существуем на стыке трех министерств — экономического развития, промышленности и культуры, и есть предложение собрать воедино мероприятия различных структур. Так как модная индустрия живет в сезонном режиме, временные ресурсы ограничены, и не всегда получается принять участие в каких-то профильных событиях. Поэтому важна регулярность проведения сезонных мероприятий и информирование бизнеса заранее, чтобы мы активно интегрировались в федеральную и международную повестку", — отметила Мария Казак.
Участие в разговоре также приняли представители образовательного сектора. Ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова подняла вопрос подготовки кадров.
"Мы работаем в тех сферах, которые в креативных индустриях активно развиваются — дизайн, разработка программного обеспечения. Учим студентов создавать конкурентоспособные продукты. Наш университет является узнаваемым вузом, который готовит достойные кадры, но в университете нет бюджетных мест по данным направлениям. Мое предложение — целевая подготовка студентов", — обратилась Любовь Выборнова.
С предложением снизить налоговую нагрузку на представителей креативных индустрий обратился управляющий креативным кластером "Дом 77" Артем Воробьев. Сегодня площадка объединяет более 100 креативных предпринимателей разных направлений — художники, дизайнеры, гастро-проекты. Павел Финк отметил, что развитие творческих пространств в регионе — важная задача, и для расширения перечня инструментов поддержки необходимо закрепить статус креативного кластера.
В завершение встречи министр поблагодарил всех участников за активность и внесенные инициативы, и пообещал проработать все высказанные предложения. Участники подчеркнули, что подобные диалоги должны стать регулярными. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
