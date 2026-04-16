Глава областного минэкономразвития провел встречу с креативными предпринимателями региона Перспективы, тренды и новые возможности: в Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса В Самарской области число МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха выросло на 27% за год Самарская область завоевала 12 наград на одной из главных креативных премий страны Борьба за снос "виллы Качмазова" продолжится в кассационном суде

Глава областного минэкономразвития провел встречу с креативными предпринимателями региона

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Расширение мер господдержки бизнеса, кадровые вопросы и межведомственное взаимодействие — эти и другие актуальные вопросы обсуждались на встрече заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с креативным сообществом региона. Беседа состоялась на площадке центра "Мой бизнес" в рамках проведения форума "Неделя креативного бизнеса". К обсуждению подключились представители разных направлений — мода, кино, медиа, руководители творческих пространств.

"Вы работаете в креативной сфере и ежедневно сталкиваетесь с запросами и потребностями отрасли, и я бы хотел, чтобы в нашей беседе вы погрузили меня в особенности ваших проектов, рассказали о потребностях и сложностях, с которыми сталкиваетесь, — обратился к присутствующим в начале встречи Павел Финк. — По результатам исследования креативных индустрий мы видим перспективы развития сектора. И сейчас важно понять, какие механизмы и инструменты необходимы, как сделать так, чтобы простимулировать эффективную деятельность бизнеса".

Одна из участниц встречи, художник-модельер, генеральный продюсер маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области" Мария Казак предложила сформировать единый календарь мероприятий, проводимых разными структурами и организациями, чтобы расширить информирование бизнеса и повысить количество предпринимателей, участвующих в них.

"Мы существуем на стыке трех министерств — экономического развития, промышленности и культуры, и есть предложение собрать воедино мероприятия различных структур. Так как модная индустрия живет в сезонном режиме, временные ресурсы ограничены, и не всегда получается принять участие в каких-то профильных событиях. Поэтому важна регулярность проведения сезонных мероприятий и информирование бизнеса заранее, чтобы мы активно интегрировались в федеральную и международную повестку", — отметила Мария Казак.

Участие в разговоре также приняли представители образовательного сектора. Ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова подняла вопрос подготовки кадров.

"Мы работаем в тех сферах, которые в креативных индустриях активно развиваются — дизайн, разработка программного обеспечения. Учим студентов создавать конкурентоспособные продукты. Наш университет является узнаваемым вузом, который готовит достойные кадры, но в университете нет бюджетных мест по данным направлениям. Мое предложение — целевая подготовка студентов", — обратилась Любовь Выборнова.

С предложением снизить налоговую нагрузку на представителей креативных индустрий обратился управляющий креативным кластером "Дом 77" Артем Воробьев. Сегодня площадка объединяет более 100 креативных предпринимателей разных направлений — художники, дизайнеры, гастро-проекты. Павел Финк отметил, что развитие творческих пространств в регионе — важная задача, и для расширения перечня инструментов поддержки необходимо закрепить статус креативного кластера.

В завершение встречи министр поблагодарил всех участников за активность и внесенные инициативы, и пообещал проработать все высказанные предложения. Участники подчеркнули, что подобные диалоги должны стать регулярными. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

