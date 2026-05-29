Прием заявок на премию "Экспортер года. Сделано в России" завершается 31 мая

До 31 мая компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года. Сделано в России".
Конкурс проводится среди предприятий, достигших наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Заполнить заявку на участие можно на официальном сайте: exportcenter.ru/awards.
"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы, — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей мы продолжаем повышать эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создаем логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации".
Самарская область принимает активное участие во всех этапах конкурса. Областное минэкономразвития ежегодно организует региональный этап, компании-экспортеры входят в число финалистов окружного и федерального этапов конкурса.
В 2025 году в число победителей федерального этапа вошла самарская компания ООО "АвтоГазТранс". Предприятие заняло второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП.
"Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание "Экспортер года" — почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьёзный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Основным нововведением премии в 2026 году стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения "Сделано в России". Теперь обладатели "птички" будут иметь дополнительные преимущества при участии в конкурсе.
Впервые премия включает двенадцать номинаций, которые охватывают сферы от тяжелой промышленности до креативных индустрий. К основным номинациям относятся: "Экспортер года. Промышленность", "Экспортер года. Агропромышленный комплекс", "Продукты питания", "Индустрия моды", "Индустрия красоты", "Высокие технологии ИТ", "Кино, анимация", "Индустрия туризма". Дополнительные номинации включают "Женщина — экспортер года", "Новая география", "Маркетинговый прорыв" и "Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ".
Федеральный этап пройдет в августе 2026 года, когда победители и призеры будут отобраны из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа.
Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность предпринимателям-международникам Самарской области помогает региональный Центр поддержки экспорта. Услуги предоставляются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?