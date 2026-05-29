Прием заявок на премию "Экспортер года. Сделано в России" завершается 31 мая

До 31 мая компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года. Сделано в России".

Конкурс проводится среди предприятий, достигших наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Заполнить заявку на участие можно на официальном сайте: exportcenter.ru/awards.

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы, — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей мы продолжаем повышать эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создаем логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации".

Самарская область принимает активное участие во всех этапах конкурса. Областное минэкономразвития ежегодно организует региональный этап, компании-экспортеры входят в число финалистов окружного и федерального этапов конкурса.

В 2025 году в число победителей федерального этапа вошла самарская компания ООО "АвтоГазТранс". Предприятие заняло второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП.

"Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание "Экспортер года" — почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьёзный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Основным нововведением премии в 2026 году стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения "Сделано в России". Теперь обладатели "птички" будут иметь дополнительные преимущества при участии в конкурсе.

Впервые премия включает двенадцать номинаций, которые охватывают сферы от тяжелой промышленности до креативных индустрий. К основным номинациям относятся: "Экспортер года. Промышленность", "Экспортер года. Агропромышленный комплекс", "Продукты питания", "Индустрия моды", "Индустрия красоты", "Высокие технологии ИТ", "Кино, анимация", "Индустрия туризма". Дополнительные номинации включают "Женщина — экспортер года", "Новая география", "Маркетинговый прорыв" и "Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ".

Федеральный этап пройдет в августе 2026 года, когда победители и призеры будут отобраны из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность предпринимателям-международникам Самарской области помогает региональный Центр поддержки экспорта. Услуги предоставляются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.