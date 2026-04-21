Центр "Мой бизнес" Самарской области приглашает отметить пятилетие со дня открытия

Региональный центр "Мой бизнес" в апреле отмечает пятилетие с момента открытия. Ровно пять лет назад, в апреле 2021 года Дом Предпринимателя впервые открыл свои двери для всех, кто развивает бизнес в Самарской области или только планирует открыть собственное дело.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В честь первого юбилея в региональном центре "Мой бизнес" запланирована насыщенная деловая и праздничная программа, стать участником которой могут все желающие — начинающие и действующие предприниматели, постоянные партнеры, эксперты и друзья центра.

"Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса трудятся более 140 тысяч субъектов МСП и более 350 тысяч самозанятых. Предприниматели предлагают конкурентоспособные товары и услуги, внедряют новые технологии и сервисы, повышают качество жизни наших граждан, — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Надежным партнером для каждого, кто хочет развивать свое дело, стал наш региональный центр "Мой бизнес", который вот уже пять лет оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям. Мы видим востребованность этих услуг и продолжим развивать инфраструктуру поддержки бизнеса".

В региональном центре "Мой бизнес" представлена вся доступная инфраструктура государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь можно получить необходимую помощь в создании и развитии бизнеса по принципу "одного окна": обратиться за консультацией по разным вопросам, подать заявку на льготные финансовые программы, узнать о перспективах выхода на экспорт, воспользоваться адресными услугами и многое другое.

Пятый день рождения центра "Мой бизнес" Самарской области состоится в формате клиентского дня. К участию приглашаются те, кто уже получает господдержку, и те, кто только присматривается к возможностям. В этот день — максимум пользы и прямого общения со всеми инфраструктурами поддержки бизнеса.

Участников события ждет специальная сессия "Пять лет "Мой бизнес": честные истории о господдержке".

Своими историями поделятся:

— Александр Родькин — технический директор производственно-инжиниринговой компании "Тесвел"

— Александр Бородачев — основатель компании по производству экопродуктов "САВО"

— Мария Казак — генеральный продюсер маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области"

— Екатерина Добрецова — руководитель центра "Лëвушка"

— Игорь и Константин Брусянцевы — семейное производство ореховых паст GONGO, Navifood.

Минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес" приглашают всех желающих присоединиться к торжественному мероприятию, познакомиться с возможностями и услугами площадки, получить полезные рекомендации и пообщаться с коллегами-предпринимателями.

Клиентский день пройдет 24 апреля в региональном центре "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211), с 12:00 до 13:30.

Регистрация по ссылке.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

