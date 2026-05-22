Лес для туризма: в Самарской области обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда

В четверг, 21 мая, на площадке регионального центра "Мой бизнес" в Самаре состоялась встреча "Туризм и рекреация на землях лесного фонда", организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области. Предприниматели, эксперты и представители профильных министерств обсудили главное: аренду лесных участков, меры государственной поддержки и новые инвестиционные ниши.

Исполнительный директор Агентства Иван Манаев, открывая встречу, подчеркнул: "Лесной фонд — это огромный ресурс для развития туризма в Самарской области. Бизнес видит здесь перспективы: от экотроп и глэмпингов до круглогодичных спортивно-оздоровительных комплексов. Однако для развития инвестпроектов на лесных территориях необходимы три составляющие: прозрачные и понятные правила аренды, актуальная информация о свободных участках и постоянное сопровождение. Мы в Агентстве фиксируем растущий запрос от предпринимателей — как от крупных компаний, так и от малого бизнеса. Наша задача — помогать на каждом этапе: от выбора участка до получения разрешительной документации и мер государственной поддержки".

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов и врио заместителя министра туризма Аксана Чтецова подробно рассказали о потенциале лесных территорий для рекреационной деятельности, процедурах предоставления лесных участков в аренду, требованиях к целевому использованию, а также о действующих мерах государственной поддержки и актуальных субсидиях для инвесторов в сфере туризма.

Реальными наработками поделились предприниматели, уже реализующие успешные проекты на природных территориях. Соучредитель КФХ "Дворяновка" Денис Белогаев презентовал семейный туристический проект "Пара Альпак" — ферму, где гости могут знакомиться с животными, участвовать в экскурсиях и мастер-классах. Он рассказал, как удалось найти баланс между сельскохозяйственной деятельностью и туристическими услугами, а также какую роль сыграло сопровождение со стороны Агентства по привлечению инвестиций.

Руководитель региональных проектов компании "Первостроитель" Даниил Алексеев представил проект многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса "Уральская марка" — круглогодичного рекреационного кластера с возможностями для занятий спортом, восстановительной медицины и отдыха.

Участники встречи обсудили реальные барьеры, с которыми сталкивается бизнес при работе с лесным фондом, и возможности их преодоления — от получения разъяснений по конкретным проектам до поиска инструментов государственной поддержки.