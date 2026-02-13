Легенда легкой авиации Сергей Алафинов поделился своим опытом достижения целей

10 февраля владелец завода легкой авиации "АэроВолга" Сергей Алафинов и директор Borey Aircraft Наталья Дмитриева стали гостями лектория "Уроки жизни, уроки управления" холдинга "СИНКО". Сергей Алафинов рассказал о том, как ведомый мечтой сделать небо доступным для каждого прошел путь от инженера-геолога до создателя самолетов-амфибий и как он видит дальнейшее развитие предприятия.

От мечты к реальности: рождение "АэроВолги"

Сергей Алафинов — человек уникальной судьбы. Инженер-механик, геолог, патентовед, доктор экономических наук, мастер спорта по авиационным видам спорта — этот список впечатляет сам по себе. Но его главный, уникальный титул — создатель первого прототипа самолета-амфибии (тогда ему было уже 48 лет) и основатель завода "АэроВолга" (в 51 год). Интерес к гидроавиации возник в 2002 году после изучения рынка и написания монографии. Алафинов выбрал эту нишу из-за низкой конкуренции со стороны мировых гигантов, предвидя возможность заявить о себе.

Сегодня "АэроВолга" — это производственный комплекс площадью 55 гектаров с собственным аэродромом, сборочными цехами и конструкторским отделом, диспетчерской и гостиницей для пилотов. Компания специализируется на разработке и производстве самолетов-амфибий, способных садиться как на сушу, так и на воду. Первые наработки появились в 2004 году, а серийное производство стартовало к 2016 году. Коллектив "АэроВолги" создает уникальную продукцию, при этом куда более доступную, чем зарубежные аналоги.

Borey и La-8: герои неба и воды

У "АэроВолги" две флагманские модели: двухместный одномоторный Borey и восьмиместный двухмоторный La-8.

Главное преимущество этих самолетов — их амфибийность. В отличие от гидросамолетов, они имеют и лодочное днище, и сухопутное шасси, что делает их максимально безопасными. Можно приземлиться практически на любую поверхность: песок, болото, лес. Алафинов привел трогательный пример: не так давно пилот, вынужденно совершивший посадку посреди тайги, благополучно вышел из моря зелени, не получив даже травм. Это подтверждает главную идею компании: самолет должен стать доступным и безопасным средством передвижения для каждого, упрощая и ускоряя перемещение, разгружая дороги.

Владелец "АэроВолги" Алафинов Сергей, директор Borey Aircraft Дмитриева Наталья, Ген.директор холдинга "СИНКО" Мнацаканян Эдуард. Фото: Булыгина А.

Доля российских комплектующих на производстве "АэроВолги" достигает 85%. Однако некоторые ключевые узлы приходится везти из-за рубежа. "Если построить самолет стоит рубль, то построить двигатель для него — 100", — подчеркнул Сергей Алафинов, иллюстрируя колоссальную стоимость и сложность производства ключевых агрегатов.

Стратегия компании заключается в получении иностранных сертификатов и локализации сборки в странах-партнерах. Так, основатель завода "АэроВолга" планирует собирать La-8 в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Это позволит использовать моторы Lycoming и радиооборудование, поставки которых в Малайзию не запрещены, тем самым сохраняя соответствие строгим немецким и канадским сертификатам. При этом Юго-Восточная Азия с множеством островных государств становится идеальным рынком для самолетов-амфибий.

Будущее за доступной авиацией

Сергей Алафинов верит в будущее легкой авиации. Он мечтает, чтобы самолет стал таким же доступным средством передвижения, как автомобиль. "Каждый, кто водит автомобиль, сможет управлять и самолетом", — убежден он, подчеркивая, что современные амфибии не требуют сложной летной подготовки.

Владелец "АэроВолги" представил аудитории новый проект четырехместного самолета-амфибии с возможностями трансформации. "Абсолютно новое, необычное компоновочное решение. Композитные материалы завтрашнего дня. Высокая скорость и большая полезная нагрузка. Этот самолет будет бестселлером рынка", — так его охарактеризовал Сергей Алафинов.

Фото: Булыгина А.

"Стоимость самолета Borey, в среднем 17,5 миллионов рублей, сопоставима с ценой хорошего автомобиля, — говорит директор Borey Aircraft (компания является дилером самолетов этой модели) Наталья Дмитриева. — Годовое обслуживание обходится примерно в 250 тысяч рублей, а стоимость одного полета — около 6,5 тысячи рублей на тысячу километров, включая амортизацию. Скорость около 180 километров в час делает путешествия невероятно быстрыми и эффективными".

"Самолет раскрывает перед человеком невероятные виды и красоты, дает доступ к укромным местам нашей планеты", — делится Наталья Дмитриева, приводя в пример возможность приземлиться на поверхность озера в двойном вулкане на Курилах.

"Самый приоритетный фактор для развития жизни — воспитание нового поколения", — подчеркивает Сергей Алафинов. Двигаться вперед, по его словам, помогает чтение научной фантастики, нестандартное мышление и способность предвидеть будущие открытия. А для адаптации к реальности важно "выбирать правильную траекторию движения", умело обходя препятствия.