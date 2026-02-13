16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Легенда легкой авиации Сергей Алафинов поделился своим опытом достижения целей АСВ борется за 15% акций самарского "Авиакора" С космодрома Восточный успешно стартовал самарский "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2T" Самарский "Союз-2.1а" со спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк Самарский университет вошел в альянс "Суверенные технологии в области дронов и ближнего космоса"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Легенда легкой авиации Сергей Алафинов поделился своим опытом достижения целей

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

10 февраля владелец завода легкой авиации "АэроВолга" Сергей Алафинов и директор Borey Aircraft Наталья Дмитриева стали гостями лектория "Уроки жизни, уроки управления" холдинга "СИНКО". Сергей Алафинов рассказал о том, как ведомый мечтой сделать небо доступным для каждого прошел путь от инженера-геолога до создателя самолетов-амфибий и как он видит дальнейшее развитие предприятия.

Фото: предоставлено Алафиновым С.

От мечты к реальности: рождение "АэроВолги"

Сергей Алафинов — человек уникальной судьбы. Инженер-механик, геолог, патентовед, доктор экономических наук, мастер спорта по авиационным видам спорта — этот список впечатляет сам по себе. Но его главный, уникальный титул — создатель первого прототипа самолета-амфибии (тогда ему было уже 48 лет) и основатель завода "АэроВолга" (в 51 год). Интерес к гидроавиации возник в 2002 году после изучения рынка и написания монографии. Алафинов выбрал эту нишу из-за низкой конкуренции со стороны мировых гигантов, предвидя возможность заявить о себе.

Сегодня "АэроВолга" — это производственный комплекс площадью 55 гектаров с собственным аэродромом, сборочными цехами и конструкторским отделом, диспетчерской и гостиницей для пилотов. Компания специализируется на разработке и производстве самолетов-амфибий, способных садиться как на сушу, так и на воду. Первые наработки появились в 2004 году, а серийное производство стартовало к 2016 году. Коллектив "АэроВолги" создает уникальную продукцию, при этом куда более доступную, чем зарубежные аналоги.

Borey и La-8: герои неба и воды

У "АэроВолги" две флагманские модели: двухместный одномоторный Borey и восьмиместный двухмоторный La-8.

Главное преимущество этих самолетов — их амфибийность. В отличие от гидросамолетов, они имеют и лодочное днище, и сухопутное шасси, что делает их максимально безопасными. Можно приземлиться практически на любую поверхность: песок, болото, лес. Алафинов привел трогательный пример: не так давно пилот, вынужденно совершивший посадку посреди тайги, благополучно вышел из моря зелени, не получив даже травм. Это подтверждает главную идею компании: самолет должен стать доступным и безопасным средством передвижения для каждого, упрощая и ускоряя перемещение, разгружая дороги.

Владелец "АэроВолги" Алафинов Сергей,  директор Borey Aircraft  Дмитриева Наталья, Ген.директор холдинга "СИНКО" Мнацаканян Эдуард. Фото: Булыгина А.

Доля российских комплектующих на производстве "АэроВолги" достигает 85%. Однако некоторые ключевые узлы приходится везти из-за рубежа. "Если построить самолет стоит рубль, то построить двигатель для него — 100", — подчеркнул Сергей Алафинов, иллюстрируя колоссальную стоимость и сложность производства ключевых агрегатов.

Стратегия компании заключается в получении иностранных сертификатов и локализации сборки в странах-партнерах. Так, основатель завода "АэроВолга" планирует собирать La-8 в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Это позволит использовать моторы Lycoming и радиооборудование, поставки которых в Малайзию не запрещены, тем самым сохраняя соответствие строгим немецким и канадским сертификатам. При этом Юго-Восточная Азия с множеством островных государств становится идеальным рынком для самолетов-амфибий.

Будущее за доступной авиацией

Сергей Алафинов верит в будущее легкой авиации. Он мечтает, чтобы самолет стал таким же доступным средством передвижения, как автомобиль. "Каждый, кто водит автомобиль, сможет управлять и самолетом", — убежден он, подчеркивая, что современные амфибии не требуют сложной летной подготовки.

Владелец "АэроВолги" представил аудитории новый проект четырехместного самолета-амфибии с возможностями трансформации. "Абсолютно новое, необычное компоновочное решение. Композитные материалы завтрашнего дня. Высокая скорость и большая полезная нагрузка. Этот самолет будет бестселлером рынка", — так его охарактеризовал Сергей Алафинов.

Фото: Булыгина А.

"Стоимость самолета Borey, в среднем 17,5 миллионов рублей, сопоставима с ценой хорошего автомобиля, — говорит директор Borey Aircraft (компания является дилером самолетов этой модели) Наталья Дмитриева. — Годовое обслуживание обходится примерно в 250 тысяч рублей, а стоимость одного полета — около 6,5 тысячи рублей на тысячу километров, включая амортизацию. Скорость около 180 километров в час делает путешествия невероятно быстрыми и эффективными".

"Самолет раскрывает перед человеком невероятные виды и красоты, дает доступ к укромным местам нашей планеты", — делится Наталья Дмитриева, приводя в пример возможность приземлиться на поверхность озера в двойном вулкане на Курилах.

"Самый приоритетный фактор для развития жизни — воспитание нового поколения", — подчеркивает Сергей Алафинов. Двигаться вперед, по его словам, помогает чтение научной фантастики, нестандартное мышление и способность предвидеть будущие открытия. А для адаптации к реальности важно "выбирать правильную траекторию движения", умело обходя препятствия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1