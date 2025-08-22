В компании "Транспорт будущего Самара" прошел день открытых дверей

Компания "Транспорт будущего" регулярно приглашает горожан и гостей города познакомиться с передовыми технологиями производства беспилотных авиасистем. Экскурсии проходят каждый месяц, однако в этот раз праздник был отмечен особым настроением: каждому посетителю в подарок дарили ленточки с цветами российского флага, а благодаря фотосъемке с мгновенной печатью все получили памятные открытки.

В пятницу, 22 августа, в День флага России, посетили 350 человек - жители Тольятти и гости города, представители самых разных возрастов. Гостями площадки стали также студенты университета сервиса и тольяттинской федерации фехтования, в том числе спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сириуса, Краснодарского края и Абхазии. Гости смогли ознакомиться с производственными площадками, технологическими линиями, а также летно-испытательным комплексом и центром управления полетами.

Кроме того, у входа на производство компании "Транспорт будущего" тольяттинцы и гости города нарисовали мелками на асфальте российский флаг как символ силы, энергии, традиций и постоянства, на которых строится будущее страны. Кульминацией праздника стал демонстрационный полет дрона с российским триколором.

"Дни открытых дверей на предприятии "Транспорт будущего" подтверждает политику открытости компании, а для многих гостей такое знакомство с миром современных технологий может стать первым шагом к успешной карьере в новой отрасли. Сила, энергия, традиции - все это символизируют цвета российского флага. Они символизируют и все те ценности, опираясь на которые, наша страна строит свое будущее, - прокомментировал генеральный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.