Самарская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с Байконура

В среду вечером, 20 августа, в 21:13 самарская ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2, на котором в космос отправятся 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, стартовала с Байконура.
Помимо мышей и мух-дрозофил на борту находятся клеточные культуры, растения, мхи, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенных из тех семян, которые раньше уже бывали в космосе.
Главная цель запуска — полет исследовательского аппарата по полярной орбите для изучения различных аспектов воздействия условий на живые организмы, близких к условиям дальнего космоса. По оценкам специалистов, уровень космической радиации над полюсами Земли на 30% превышает этот показатель на орбите, по которой летает Международная космическая станция. Это совместный проект Роскосмоса, Российской академии наук и Института медико-биологических проблем РАН.
"Исследования охватят различные уровни — от молекулярного до системного. Здесь компетенции России, которые могут быть применены человеком при полетах в дальний космос, где Россия находится в авангарде мировой научной школы", — заявил генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов.
Запуск космического аппарата "Бион-М" № 2 — это продолжение обширной научной программы, которую реализуют более полувека. Программа изначально была создана для подготовки к работе на долговременных орбитальных станциях.
Последний полет биоспутника "Бион-М" состоялся в 2013 году. Результаты позволили лучше понять реакции биологических систем в полёте и высветили целый ряд новых ранее неизвестных особенностей воздействия космоса на животный организм.
По итогам полета специалисты рассчитывают получить широкий объем новых данных о воздействии факторов космического полета на биологические организмы.
Трансляцию запуска можно посмотреть по ссылке.
Последние комментарии
