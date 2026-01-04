ЦСК ВВС подписал контракт с нападающим Владиславом Калетником

Состав ХК ЦСК ВВС пополнил нападающий Владислав Калетник.
Контракт с 30-летним хоккеистом подписан до конца сезона.
Прошлый сезон 30-летний форвард провел в ХК "Норильск", где сыграл в регулярном чемпионате 61 матч, заработав 56 (24+32) очков по системе "гол+пас", а в плей-офф провел девять матчей, набрав 5 (3+2) очков. На уровне КХЛ выступал за "Металлург", "Сочи", "Адмирал". Текущий сезон начал в составе ХК "Норильск".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!