"Лада" проиграла "Северстали" Хоккейная "Лада" заключила контракт с вратарем Кириллом Устименко Алексей Емелин вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Лада" "Лада" уступила "Автомобилисту" в последней игре года "Ладья" дважды обыграла "АКМ-Новомосковск"

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС подписал контракт с нападающим Владиславом Калетником

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Состав ХК ЦСК ВВС пополнил нападающий Владислав Калетник.

Контракт с 30-летним хоккеистом подписан до конца сезона.

Прошлый сезон 30-летний форвард провел в ХК "Норильск", где сыграл в регулярном чемпионате 61 матч, заработав 56 (24+32) очков по системе "гол+пас", а в плей-офф провел девять матчей, набрав 5 (3+2) очков. На уровне КХЛ выступал за "Металлург", "Сочи", "Адмирал". Текущий сезон начал в составе ХК "Норильск".

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

