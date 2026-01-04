ЦСК ВВС подписал контракт с нападающим Владиславом Калетником

Состав ХК ЦСК ВВС пополнил нападающий Владислав Калетник.

Контракт с 30-летним хоккеистом подписан до конца сезона.

Прошлый сезон 30-летний форвард провел в ХК "Норильск", где сыграл в регулярном чемпионате 61 матч, заработав 56 (24+32) очков по системе "гол+пас", а в плей-офф провел девять матчей, набрав 5 (3+2) очков. На уровне КХЛ выступал за "Металлург", "Сочи", "Адмирал". Текущий сезон начал в составе ХК "Норильск".