16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" одержала волевую победу над ЦСКА ХК ЦСК ВВС дома обыграл "Горняк-УГМК" "Лада" проиграла "Барысу" "Ладья" во втором матче победила "Снежных Барсов" "Ладья" обыграла "Снежных барсов" в первом матче

Хоккей Спорт

"Лада" одержала волевую победу над ЦСКА

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 18 февраля, в Тольятти на стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между местной "Ладой" и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет на 48-й минуте открыл нападающий гостей Сергей Калинин открыл счет. На 54-й минуте Колби Уильямс реализовал большинство после выигранного вбрасывания Райли Савчука, огорчив команду, в которой начинал нынешний сезон. На 56-й минуте Алекс Коттон бросил издали, а Томаш Юрчо попал по отскочившей от лицевого борта шайбе, отправив ее под перекладину. Концовка матча прошла в атаках гостей, но самоотверженная игра в обороне и уверенная игра Александра Трушкова принесли волжанам два очка — 2:1.

"Лада" — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:0; 0:0; 2:1)

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1