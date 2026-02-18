"Лада" одержала волевую победу над ЦСКА

Во вторник, 18 февраля, в Тольятти на стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между местной "Ладой" и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет на 48-й минуте открыл нападающий гостей Сергей Калинин открыл счет. На 54-й минуте Колби Уильямс реализовал большинство после выигранного вбрасывания Райли Савчука, огорчив команду, в которой начинал нынешний сезон. На 56-й минуте Алекс Коттон бросил издали, а Томаш Юрчо попал по отскочившей от лицевого борта шайбе, отправив ее под перекладину. Концовка матча прошла в атаках гостей, но самоотверженная игра в обороне и уверенная игра Александра Трушкова принесли волжанам два очка — 2:1.

"Лада" — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:0; 0:0; 2:1)