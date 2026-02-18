"Лада" одержала волевую победу над ЦСКА

Во вторник, 18 февраля, в Тольятти на стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между местной "Ладой" и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Счет на 48-й минуте открыл нападающий гостей Сергей Калинин открыл счет. На 54-й минуте Колби Уильямс реализовал большинство после выигранного вбрасывания Райли Савчука, огорчив команду, в которой начинал нынешний сезон. На 56-й минуте Алекс Коттон бросил издали, а Томаш Юрчо попал по отскочившей от лицевого борта шайбе, отправив ее под перекладину. Концовка матча прошла в атаках гостей, но самоотверженная игра в обороне и уверенная игра Александра Трушкова принесли волжанам два очка — 2:1.
"Лада" — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:0; 0:0; 2:1)
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!