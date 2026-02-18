16+
Китайский производитель автокомпонентов создал СП с поставщиком АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
ООО "Рулевые системы" из Тольятти и крупный китайский производитель рулевых систем для автомобилей Wuhu Sterling Steering System Co., Ltd создали совместное предприятие, пишет kommersant.ru. Новая компания может быть ориентирована на поставку компонентов для китайских машин, производящихся в РФ под местными брендами.

Компания "ООО "Рулевые системы - СТЛ" учреждена 10 февраля в Тольятти с уставным капиталом 137,5 млн рублей. Российскому партнеру принадлежит 60%, китайской компании — 40%. Основной вид деятельности — производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств. 

Wuhu Sterling Steering System входит в группу Zhejiang Shibao, которая включает предприятия в Ханчжоу, Иу, Сипине, Уху, Чанчжоу и научно-исследовательский центр в Пекине. Выпускает рулевые системы для автомобилей, электромобилей и гибридов. Основные покупатели — автоконцерны Chery, Geely, NIO и Li Auto. По итогам января-сентября 2025 г. выручка Zhejiang Shibao выросла на 35,5% год к году, до 2,46 млрд юаней ($344,6 млн), чистая прибыль увеличилась на 30,5%, до 160,5 млн юаней ($23,3 млн).

"Рулевые системы", в частности, занимались разработкой рулевого механизма для Lada Vesta. Созданные мощности в рамках проекта, сообщала компания, позволяли выпускать около 160 тыс. механизмов в год. В 2024 г. выручка "Рулевых систем" выросла в 1,7 раза, до 4,6 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 39%, до 720,9 млн рублей. Компания принадлежит группе физлиц, среди которых Андрей Вильчик, сын бывшего главы АвтоВАЗа Виталия Вильчика.

