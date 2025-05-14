АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой модификации Lada Granta Active Cross

АвтоВАЗ анонсировал расширение семейства Lada Granta и запуске новой модификации лифтбека — Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова.

Новинка сочетает в себе динамичный дизайн, компактность и улучшенные показатели геометрической проходимости, что делает ее уникальным предложением в своем сегменте.

Модель оснащена модернизированным шасси: дорожный просвет увеличен до 198 мм, а оптимизированная геометрия кузова (укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов) обеспечивает характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами.

Lada Granta Active Cross будет оснащаться 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л. с. и 5-ступенчатой МКПП. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции. Подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж будут объявлены дополнительно.