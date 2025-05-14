АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой модификации Lada Granta Active Cross

АвтоВАЗ анонсировал расширение семейства Lada Granta и запуске новой модификации лифтбека — Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова.
Новинка сочетает в себе динамичный дизайн, компактность и улучшенные показатели геометрической проходимости, что делает ее уникальным предложением в своем сегменте.
Модель оснащена модернизированным шасси: дорожный просвет увеличен до 198 мм, а оптимизированная геометрия кузова (укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов) обеспечивает характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами.
Lada Granta Active Cross будет оснащаться 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л. с. и 5-ступенчатой МКПП. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции. Подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж будут объявлены дополнительно.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы