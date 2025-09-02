Умар Кремлев инвестировал в завод по переоборудованию Lada

Холдинг главы Международной ассоциации бокса (IBA), владельца "Рольфа" Умара Кремлева получил долю в компании по переоборудованию автомобилей Lada на метан "АТС-Авто". Об этом сообщает kommersant.ru.
Стоимость сделки, вероятно, не превысила 50 млн руб. из-за убыточности предприятия. Для бизнесмена это выход на потенциально новый рынок за минимальные вложения, тогда как спрос на российские автомобили на метане может вырасти на фоне закона о локализации такси.
Согласно сайту производителя, "АТС-Авто" - единственная компания в РФ, которая устанавливает метановое оборудование на автомобили Lada с сохранением заводской гарантии.
На авторынке актив оценивают как недорогой и выгодный для собственника "Рольфа". Стоимость бизнеса, исходя из показателей прошлых лет, отрицательная, и, вероятно, пакет в 51% приобретен за символическую сумму. В 2024 г. компания "АТС-Авто" получила чистый убыток в размере 31,86 млн руб. при выручке 445,88 млн рублей.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы