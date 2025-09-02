16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Умар Кремлев инвестировал в завод по переоборудованию Lada АвтоВАЗ запатентовал Lada Azimut АвтоВАЗ сократит производство Lada Largus АвтоВАЗ будет собирать Lada Iskra в Тольятти и Санкт-Петербурге ПСБ и ВЭБ.РФ поддержат производство первого в России электромобиля "Атом"

Автопром Машиностроение

Умар Кремлев инвестировал в завод по переоборудованию Lada

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Холдинг главы Международной ассоциации бокса (IBA), владельца "Рольфа" Умара Кремлева получил долю в компании по переоборудованию автомобилей Lada на метан "АТС-Авто". Об этом сообщает kommersant.ru.

Стоимость сделки, вероятно, не превысила 50 млн руб. из-за убыточности предприятия. Для бизнесмена это выход на потенциально новый рынок за минимальные вложения, тогда как спрос на российские автомобили на метане может вырасти на фоне закона о локализации такси.

Согласно сайту производителя, "АТС-Авто" - единственная компания в РФ, которая устанавливает метановое оборудование на автомобили Lada с сохранением заводской гарантии.

На авторынке актив оценивают как недорогой и выгодный для собственника "Рольфа". Стоимость бизнеса, исходя из показателей прошлых лет, отрицательная, и, вероятно, пакет в 51% приобретен за символическую сумму. В 2024 г. компания "АТС-Авто" получила чистый убыток в размере 31,86 млн руб. при выручке 445,88 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5