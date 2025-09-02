Умар Кремлев инвестировал в завод по переоборудованию Lada

Холдинг главы Международной ассоциации бокса (IBA), владельца "Рольфа" Умара Кремлева получил долю в компании по переоборудованию автомобилей Lada на метан "АТС-Авто". Об этом сообщает kommersant.ru.

Стоимость сделки, вероятно, не превысила 50 млн руб. из-за убыточности предприятия. Для бизнесмена это выход на потенциально новый рынок за минимальные вложения, тогда как спрос на российские автомобили на метане может вырасти на фоне закона о локализации такси.

Согласно сайту производителя, "АТС-Авто" - единственная компания в РФ, которая устанавливает метановое оборудование на автомобили Lada с сохранением заводской гарантии.

На авторынке актив оценивают как недорогой и выгодный для собственника "Рольфа". Стоимость бизнеса, исходя из показателей прошлых лет, отрицательная, и, вероятно, пакет в 51% приобретен за символическую сумму. В 2024 г. компания "АТС-Авто" получила чистый убыток в размере 31,86 млн руб. при выручке 445,88 млн рублей.