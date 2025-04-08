АвтоВАЗ начал продавать автомобили на Яндекс.Маркете

АвтоВАЗ начал продажи автомобили на Яндекс.Маркете. Пользователям представлены Lada Granta, модели популярного семейства Vesta, внедорожники NIVA Travel и NIVA Legend, флагман Aura, а также универсал и фургон Largus.

На текущем этапе услуга доступна жителям Воронежа, в дальнейшем она появится и в других городах, сообщает пресс-служба завода.

Автомобили Lada можно приобрести в разделе "Автотовары" или через поиск. При выборе модели доступен блок сравнения по основным характеристикам: объему и мощности двигателя, типу коробки передач, кузову и другим параметрам. После оформления заказа покупатель выбирает дилерский центр, в котором будет удобно забрать автомобиль. Далее с ним связывается менеджер для уточнения данных, необходимых для оформления документов. Также доступна опция постоплаты при получении в дилерском центре.