АвтоВАЗ начал продавать автомобили на Яндекс.Маркете

АвтоВАЗ начал продажи автомобили на Яндекс.Маркете. Пользователям представлены Lada Granta, модели популярного семейства Vesta, внедорожники NIVA Travel и NIVA Legend, флагман Aura, а также универсал и фургон Largus.
На текущем этапе услуга доступна жителям Воронежа, в дальнейшем она появится и в других городах, сообщает пресс-служба завода.
Автомобили Lada можно приобрести в разделе "Автотовары" или через поиск. При выборе модели доступен блок сравнения по основным характеристикам: объему и мощности двигателя, типу коробки передач, кузову и другим параметрам. После оформления заказа покупатель выбирает дилерский центр, в котором будет удобно забрать автомобиль. Далее с ним связывается менеджер для уточнения данных, необходимых для оформления документов. Также доступна опция постоплаты при получении в дилерском центре.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы