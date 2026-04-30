АвтоВАЗ установит новое оборудование для производства кроссовера Lada Azimut

АО "АвтоВАЗ" в период планового оплачиваемого корпоративного отпуска с 1 по 13 мая проведет масштабный комплекс работ по установке нового технологического оборудования, необходимого для запуска производства кроссовера Lada Azimut, сообщает пресс-служба Ростеха.
Кроме того, планируется провести модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva, а также текущему ремонту и обслуживанию основных мощностей и производственных систем.
Всего должно быть выполнено свыше 15 тыс. работ суммарной емкостью 110 тыс. человеко/дней, общий бюджет мероприятий превысит 530 млн рублей. Указанные задачи включают в себя в том числе пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, где будут производиться новые моторы объемом 1,6 (более 120 л.с.) и 1,8 (более 130 л.с) литра, обновление оборудования в цехах окраски, сварки, в автосборочном комплексе. Все работы планируется завершить к 18 мая 2026 года.
По завершении единого корпоративного отпуска, 14 мая, начнется поэтапное заполнение части технологических линий, которые не были включены в текущий этап модернизации и ранее были полностью выхолощены (освобождены) в преддверии длительных выходных. На время майского этапа модернизации производства за персоналом сохраняется полная заработная плата.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы