АвтоВАЗ установит новое оборудование для производства кроссовера Lada Azimut

ТОЛЬЯТТИ. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "АвтоВАЗ" в период планового оплачиваемого корпоративного отпуска с 1 по 13 мая проведет масштабный комплекс работ по установке нового технологического оборудования, необходимого для запуска производства кроссовера Lada Azimut, сообщает пресс-служба Ростеха.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Кроме того, планируется провести модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva, а также текущему ремонту и обслуживанию основных мощностей и производственных систем.

Всего должно быть выполнено свыше 15 тыс. работ суммарной емкостью 110 тыс. человеко/дней, общий бюджет мероприятий превысит 530 млн рублей. Указанные задачи включают в себя в том числе пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, где будут производиться новые моторы объемом 1,6 (более 120 л.с.) и 1,8 (более 130 л.с) литра, обновление оборудования в цехах окраски, сварки, в автосборочном комплексе. Все работы планируется завершить к 18 мая 2026 года. 

По завершении единого корпоративного отпуска, 14 мая, начнется поэтапное заполнение части технологических линий, которые не были включены в текущий этап модернизации и ранее были полностью выхолощены (освобождены) в преддверии длительных выходных. На время майского этапа модернизации производства за персоналом сохраняется полная заработная плата. 

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

