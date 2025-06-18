Т2 и АВТОВАЗ повысят эффективность продаж с помощью больших данных

T2, российский оператор мобильной связи, и АО "АВТОВАЗ" договорились о реализации проектно-технических решений для повышения эффективности бизнеса и привлечения клиентов. Взаимодействие предполагает использование аналитических продуктов на базе big data и adtech-инструментов для лучшего знания аудитории, анализ потенциала бизнеса на территории с помощью геоплатформы. Для Т2 это первое партнерство в автомобильной индустрии, что позволяет компании реализовать технологические возможности в еще одной сфере интересов клиентов.
Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025 подписали Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, и Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО "АВТОВАЗ". Одно из направлений сотрудничества предполагает использование аналитических продуктов, разработанных с привлечением недавно приобретенных Т2 adtech-компаний (Yabbi, Redllama и Plazkart). Совмещение экспертизы в big data, алгоритмов машинного обучения и данных adtech-компаний поможет точно настраивать digital-рекламу, проверять гипотезы и лучше понимать потребительское поведение. Партнерство позволяет Т2 разработать новую линейку продуктов bid data, ориентированных на потребности автоконцерна. Т2 также поможет проанализировать действующую клиентскую базу LADA по определенным критериям с помощью алгоритмов big data и определить точки роста продаж.
Стороны сосредоточатся на инструментарии для повышения эффективности продаж в дилерских точках и проработают гипотезы, направленные на точное попадание в запрос потребителей. Компании исследуют клиентские пути потенциального покупателя с момента возникновения интереса до приобретения автомобиля.
В качестве такого инструмента может использоваться платформа сегментации аудитории, которая позволяет оценивать склонность принять предложение о покупке на основе более чем 6000 метрик. Например, платформа анализирует вероятность отклика по таким параметрам, как интересы, доход, семейное положение, потенциальная готовность к покупке и лояльность бренду. Кастомизированная сегментация позволяет определить пул клиентов, для которых предложение о покупке автомобиля действительно актуально, а затем своевременно проинформировать их с учетом предпочтительного канала коммуникации. Это помогает бизнесу избежать неэффективного расходования бюджета на рекламу и наладить целевую коммуникацию с нужной аудиторией.
АВТОВАЗ и Т2 также задействуют ресурсы аналитики больших данных для оценки потенциала развития бизнеса на территории. Геоплатформа позволяет изучать потенциальные места для открытия точек продаж, анализировать доли конкурентов на рынке, составлять портрет аудитории и визуализировать бизнес-данные на карте.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:
"Мы рады партнерству с компаниями, которые используют самые передовые технологические разработки, автоматизируют процессы и активно проводят цифровую трансформацию бизнеса. Сотрудничество с АВТОВАЗом дает нам возможность предложить аналитические продукты в новой для нас отрасли и показать опции их донастройки для нужд любого бизнеса. Совместные проектно-технические решения могут быть использованы для привлечения клиентов и поиска новых ресурсов для развития. Мы видим в этом колоссальные возможности для продвижения брендов, обогащения знаний об интересах наших абонентов и предложения им максимально релевантных сервисов".
Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО "АВТОВАЗ":
"Взаимовыгодное партнерство с технологической компанией, активно развивающей аналитические продукты, позволит нам использовать самые современные инструменты для выстраивания бизнес-процессов и повысить эффективность взаимодействия с клиентами. Для нас партнерство с одним из лидеров рынка в сфере телекома и аналитики big data — это возможность и применить в своей нише последние технологичные решения, и продемонстрировать стремление компании к постоянному развитию и интеграцию современных трендов из бизнес-среды".
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы