АвтоВАЗ сократит производство Lada Largus

АвтоВАЗ сокращает производство автомобилей семейства Lada Largus. Пятидневный график в июле сменится четырехдневным, а всего за месяц в Ижевске планируется выпустить 2790 машин, что меньше почти на тысячу, пишет avtonovostidnya.ru.
"Сборка будет производиться четыре дня в неделю по 186 машин в день, для сравнения в апреле было выпущено 3 799 автомобилей при пятидневной рабочей недели, выпуск e- Largus в июле не предусмотрен", — цитирует издание источник.
Сокращение первоначального производственного плана неделю назад подтвердил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, на фоне падения рынка на 30-35% это "совершенно очевидно и логично", но, поскольку у Lada продажи просели меньше, чем рынок в целом, производство будет снижено на меньшую величину — примерно на 20-25%.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы