АвтоВАЗ сократит производство Lada Largus

АвтоВАЗ сокращает производство автомобилей семейства Lada Largus. Пятидневный график в июле сменится четырехдневным, а всего за месяц в Ижевске планируется выпустить 2790 машин, что меньше почти на тысячу, пишет avtonovostidnya.ru.

"Сборка будет производиться четыре дня в неделю по 186 машин в день, для сравнения в апреле было выпущено 3 799 автомобилей при пятидневной рабочей недели, выпуск e- Largus в июле не предусмотрен", — цитирует издание источник.

Сокращение первоначального производственного плана неделю назад подтвердил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, на фоне падения рынка на 30-35% это "совершенно очевидно и логично", но, поскольку у Lada продажи просели меньше, чем рынок в целом, производство будет снижено на меньшую величину — примерно на 20-25%.