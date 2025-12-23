Карьерная техника: как продлить ресурс и снизить затраты в условиях ограничений

Проблемы, возникшие в связи с прекращением поставок импортной техники и комплектующих, коснулись многих отраслей промышленности.
Горнодобывающая сфера не стала исключением. Покупать новую технику — крайне дорого и долго, а процесс добычи непрерывен. Для решения вопросов требовались срочные меры и новые подходы.
В эфире студии "Вместе" руководитель управления по развитию продуктов и решений для машиностроения "Северсталь Инжиниринг" Сергей Ящук обсудил эти вопросы с экспертами горнодобывающей отрасли.
О чем поговорили?
- Как поддерживать горнодобывающее оборудование и карьерные самосвалы в рабочем состоянии в условиях ограничений?
- Каким образом в партнерстве удалось не только найти решения для пролонгации службы техники, но и создать новую нишу для бизнеса?
- Какие услуги и компетенции предлагает новый Центр "Северсталь Инжиниринг", и какие проекты уже реализованы?
Гости студии:
- Игорь Обласов, главный специалист по планированию ремонтов золотодобывающей компании "Нордголд Менеджмент"
- Данила Шаповал, директор "НовосибАРЗ-Сталь"
- Евгений Ушаков, руководитель направления развития продуктов и решений в машиностроении для сегмента горной добычи "Северсталь Инжиниринг"
