Профессиональных продавцов автомобилей приглашают на конференцию Haraba от Авито Авто

1 июня состоится Шестая федеральная конференция Haraba, которая пройдет в онлайн- и офлайн-формате и объединит профессиональных продавцов автомобилей, дилеров и автоэкспертов. Участники мероприятия обсудят вызовы вторичного авторынка, актуальные стратегии роста и новые инструменты, которые помогают развивать бизнес.

Онлайн-трансляция мероприятия начнется в 12:00 по московскому времени и будет доступна на странице сообщества Haraba в ВКонтакте.

За годы проведения конференция Haraba стала традиционной площадкой для честного диалога между игроками отрасли о будущем рынка. Программа мероприятия построена на основе реальных проблем и вызовов, с которыми сталкиваются профессиональные продавцы. Поэтому акцент сделан на максимальной практической пользе: участников ждут дискуссии, открытые диалоги и выступления с примерами из практики.

Одним из важных аспектов, которые будут обсуждаться на конференции, станут изменения, происходящие на авторынке в 2025 году. О наиболее значимых тенденциях и о том, как на них реагировать, расскажет Сергей Хахулин, руководитель направления профессиональных продавцов в Авито Авто.

Также внимание будет уделено вопросам повышения эффективности работы на авторынке. Одним из центральных блоков конференции станет панельная дискуссия "Как расти в кризис?", в которой примут участие представители крупных автобизнесов — Владимир Попов ("Фаворит Моторс"), Сергей Фирсов (Pango Cars), Дамир Масягутов ("Автолидер 34") и другие. Модератором выступит Гаджи Курбанов, директор направления стратегических инициатив и партнерств Авито Авто и основатель Haraba. Эксперты поделятся своими историями и расскажут о стратегиях, которые помогли им сохранить и развить бизнес. Участники смогут обменяться опытом для повышения прибыльности своего дела.

Прозрачность рынка станет еще одной ключевой темой мероприятия: участники обсудят, как техническая поддержка влияет на успешность сделок и зачем профпродавцам выстраивать репутацию. Представитель автобизнеса Евгений Степаненко расскажет историю своего роста от начинающего продавца машин до владельца автосалона Cars 40 в Калуге — яркий пример того, как можно вырасти даже в условиях нестабильности. Также состоится дискуссия с Михаилом Честным и Гаджи Курбановым о том, как создать личный бренд, который работает на доверие и рост.

"Для Авито Авто важно не просто предоставлять платформу для взаимодействия продавцов и покупателей автомобилей, но создавать сообщество, где профессионалы могут учиться, развивать свои навыки и вместе менять рынок к лучшему, делая его прозрачнее и безопаснее для всех. Конференция Haraba — это площадка, где в прямом разговоре с экспертами-практиками любой профессиональный продавец сможет найти ответы на волнующие его вопросы и получить стимулы для дальнейшего роста бизнеса", — комментирует Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" Авито Авто.

Партнером конференции в этом году выступит Pango Cars — федеральная автомобильная экосистема, специализирующаяся на продаже автомобилей с пробегом от проверенных дилеров.

"Сегодня автобизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами — меняются ожидания клиентов, усиливается конкуренция, возрастает роль технологий. В таких условиях особенно важно объединяться, делиться опытом и искать решения вместе. Конференция Haraba — именно то место, где рождаются идеи, помогающие расти даже в непростое время. Для Pango Cars участие в этом диалоге — возможность быть частью перемен и вносить вклад в развитие цивилизованного и прозрачного рынка", — отметил Антон Ганжа, руководитель автомобильной системы Pango Cars.

В финале мероприятия специально для участников выступит известный российский комик, который в юмористической форме поделится своим видением о том, что сейчас происходит на российском авторынке.

Бесплатная регистрация на мероприятие открыта по ссылке.