Финансы Экономика и бизнес

Финансовая модель для бизнеса: самарским предпринимателям показали, как навести порядок в цифрах

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре прошел семинар "Бизнес без слепых зон: финмодель для начинающих" — часть образовательной программы StartupSamara, направленной на поддержку предпринимателей региона.

Финансовая модель — это не про сложные формулы, а про понимание реальной рентабельности бизнеса, планирование роста и принятие обоснованных решений. Однако для многих начинающих предпринимателей она остается "темной зоной": сложные таблицы, страх ошибиться, отсутствие опыта в финансах.

На семинаре Лариса Шляхова — генеральный директор консалтинговой компании "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", руководитель группы финконтроллинга в ГК СКАДО и эксперт ряда федеральных программ — показала, как подойти к построению финмодели с нуля, даже без специального образования. Участники разобрали реальные примеры, научились определять ключевые показатели и поняли, какие отчеты действительно помогают видеть риски и точки роста.

Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.

Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

