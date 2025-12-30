Финансовая модель для бизнеса: самарским предпринимателям показали, как навести порядок в цифрах

В Самаре прошел семинар "Бизнес без слепых зон: финмодель для начинающих" — часть образовательной программы StartupSamara, направленной на поддержку предпринимателей региона.
Финансовая модель — это не про сложные формулы, а про понимание реальной рентабельности бизнеса, планирование роста и принятие обоснованных решений. Однако для многих начинающих предпринимателей она остается "темной зоной": сложные таблицы, страх ошибиться, отсутствие опыта в финансах.
На семинаре Лариса Шляхова — генеральный директор консалтинговой компании "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", руководитель группы финконтроллинга в ГК СКАДО и эксперт ряда федеральных программ — показала, как подойти к построению финмодели с нуля, даже без специального образования. Участники разобрали реальные примеры, научились определять ключевые показатели и поняли, какие отчеты действительно помогают видеть риски и точки роста.
Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.
Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk