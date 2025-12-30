Финансовая модель для бизнеса: самарским предпринимателям показали, как навести порядок в цифрах

В Самаре прошел семинар "Бизнес без слепых зон: финмодель для начинающих" — часть образовательной программы StartupSamara, направленной на поддержку предпринимателей региона.

Финансовая модель — это не про сложные формулы, а про понимание реальной рентабельности бизнеса, планирование роста и принятие обоснованных решений. Однако для многих начинающих предпринимателей она остается "темной зоной": сложные таблицы, страх ошибиться, отсутствие опыта в финансах.

На семинаре Лариса Шляхова — генеральный директор консалтинговой компании "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", руководитель группы финконтроллинга в ГК СКАДО и эксперт ряда федеральных программ — показала, как подойти к построению финмодели с нуля, даже без специального образования. Участники разобрали реальные примеры, научились определять ключевые показатели и поняли, какие отчеты действительно помогают видеть риски и точки роста.

Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.

Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.