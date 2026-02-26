16+
Аналитика ВСК: самые опасные соседи живут в Москве и Владивостоке, защищать жилье от вандалов приходится кировчанам

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Неаккуратные соседи — самая частая причина происшествий с жильем россиян, на заливы из квартир выше приходится больше трети от всех страховых случаев с недвижимостью. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самые опасные соседи проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке, а больше всего вандалов — в Кирове.

По данным Страхового Дома ВСК, в 38% страховых случаев с квартирами россиян виновниками происшествий становятся соседи. Наибольшее количество заливов из-за соседей сверху по итогам 2025 года было зафиксировано в Москве (27%), Приморском крае (5%), Санкт-Петербурге (5%), Краснодарском крае (3,8%) и Башкортостане (3,6%).

На втором месте среди причин страховых событий с недвижимостью — аварии систем отопления, водоснабжения, канализации (20%), на третьем — пожары (8,5%). Также примерно 13% страховых событий связаны с риском ответственности перед третьими лицами — когда страхователь сам становится виновником ЧП, из-за которого было повреждено имущество соседей.

Кражи и вандализм фиксируются только в 2% случаев. В антирейтинг регионов-лидеров по подобным происшествиям вошли:

  1. Москва — 16%
  2. Кировская область — 9%
  3. Тюменская область — 7%
  4. Удмуртия — 6%
  5. Татарстан — 4%

В 2025 году чаще всего ЧП с домами и квартирами россиян происходили летом — 10% в июне, 12% в июле и 10% в августе.

