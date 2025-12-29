16+
Страхование Финансы

НКР подтвердило кредитный рейтинг Росгосстраха на уровне АА+.ru

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг компании Росгосстрах на уровне AA+.ru, прогноз по рейтингу стабильный. Впервые кредитный рейтинг РГС был опубликован НКР в конце 2023 года, в декабре прошлого года он был повышен до сегодняшних значений.

Как говорится в сообщении агентства, на рейтинговое действие повлияли умеренно высокие показатели операционной эффективности Росгосстраха и его сильные рыночные позиции. По прогнозам НКР, в 2026 году и в среднесрочной перспективе темпы роста страховой премии компании будут сопоставимы со средними по рынку, а "прибыль продолжит расти в абсолютном выражении благодаря сформированной структуре инвестиционного портфеля и устойчивости комбинированного коэффициента убыточности по страховому портфелю".

Оценки географической диверсификации бизнеса Росгосстраха, доли контролируемых каналов продаж и доли крупнейшего сегмента страхования близки к максимальным, отмечается в сообщении НКР. Систему управления страховщика в рейтинговом агентстве оценивают как "адекватную и позволяющую реализовать долгосрочную стратегию развития".

"Сбалансированный страховой портфель, эффективная инвестиционная политика, цифровизация и трансформация бизнес-процессов позволяют нам компенсировать продолжающийся рост выплат в моторных видах страхования, — говорит финансовый директор Росгосстраха Евгений Решетин. — Согласно отчетности за первые три квартала этого года, наша компания нарастила выручку на 9% до 75,1 млрд рублей и заработала 7,6 млрд чистой прибыли. Мы рассчитываем, что и по итогам всего 2025 года получим финансовый результат, превышающий прошлогодние показатели".

