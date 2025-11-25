Нейросеть подозревает рак у 76% пользователей, обратившихся за консультацией к ИИ

Когда возникают подозрительные симптомы, люди нередко ищут быстрые ответы на свои вопросы, обращаясь к новым технологиям. Так, согласно исследованию¹ Росгосстраха, каждый десятый россиянин обращается к нейросетям для первичной диагностики возможных заболеваний вместо посещения специалиста. Такой способ позволяет получить определенную информацию, но она не всегда может оказаться корректной и не заменяет полноценный визит к врачу.

В ходе опроса выяснилось, что ИИ предполагал возможность онкозаболевания у 76% обратившихся за консультацией. 8% респондентов признались, что испугались такого ответа. Лишь 12% восприняли это как повод обратиться к врачу, в то время как треть опрошенных отнеслись к такому предположению скептически, еще около четверти (23%) вовсе не обратили внимания на диагноз от ИИ.

Респонденты рассказали, что на приеме у врача они далеко не всегда слышат мнение, схожее с результатами диагностики ИИ. Только 22% опрошенных сообщили, что выводы ИИ полностью совпали с мнением специалиста, у 57% совпадения были частичными, а 21% получили совершенно другой диагноз. Это подчеркивает важность консультации с врачом, несмотря на доступность новых технологий, которые могут давать полезную информацию на начальном этапе.

"Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, который многие стали использовать и для консультаций по вопросам здоровья, 62% россиян выбирают традиционный прием у врача. Люди понимают, насколько важна регулярная диагностика и осмотр у специалиста. При многих критических заболеваниях, особенно онкологических, время играет решающую роль, поэтому мы всегда рекомендуем регулярные обследования, а также онкостраховки, которые в случае диагноза позволят быстро получить качественную помощь. Интерес к онкострахованию активно растет: в 2025 году количество оформленных полисов только у нас в Росгосстрахе выросло на 40% по сравнению с прошлым годом", — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

¹ Репрезентативный опрос проведен в октябре 2025 года среди 1255 респондентов во всех федеральных округах РФ

