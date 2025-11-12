16+
Росгосстрах подтвердил свои высокие позиции в рейтингах лучших работодателей страны

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Росгосстрах в очередной раз подтвердил статус социально ответственной компании, предоставляющей своим сотрудникам достойные условия для работы и возможности для профессионального и личностного развития. Компания включена в ежегодные рейтинги лучших работодателей страны, составленные журналом Forbes и РБК.

Фото: предоставлено ПАО СК "Росгосстрах"

Рейтинг Forbes составляется по специально разработанной методике, где компании оцениваются по ключевым аспектам ESG-повестки и распределяются по четырем группам: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Эксперты оценивают социальную политику и условия труда в компании, экологическую ответственность и рациональное использование ресурсов, а также прозрачность корпоративного управления, комплайенс и гендерное равенство в руководстве. В целом по интегральному показателю Росгосстрах удостоен "серебра", а за корпоративное управление компания получила высшую, "платиновую" оценку.

В свою очередь, эксперты РБК оценивают участников рейтинга по условиям труда, соцответственности, эффективности и инновациям, деловой репутации и мнению трудовых коллективов. Последнее замеряется в ходе специальных опросов, где оценку своему работодателю ставят сами сотрудники.

Высокие позиции в рейтингах лучших работодателей и положительные отзывы сотрудников — очень важный ориентир, отмечают в Росгосстрахе. Ведь хорошие оценки от работников подтверждают, что компания действительно создает для них лучшие условия труда и развития. Привлекая и удерживая лучших в своей сфере специалистов самого разного профиля — от финансов и IT до менеджмента и организации продаж, — Росгосстрах напрямую влияет на качество своих продуктов, уровень клиентского сервиса и, как следствие, на устойчивость бизнеса.

"Для нас каждый сотрудник — не просто часть команды, а ключевой партнер в развитии компании. Мы создаем среду, где каждый может расти, реализовываться и чувствовать поддержку. В Росгосстрахе мы не просто предоставляем работу — мы открываем возможности: для молодых специалистов это старт в профессии, для опытных коллег — пространство для лидерства и новых достижений. Наша задача — чтобы каждый день здесь становился шагом вперед как для сотрудника, так и для компании в целом", — говорит Ирина Елина, директор по персоналу Росгосстраха.

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

