К 34-летию ВСК дарит клиентам выгоду 34% на популярные страховые программы

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии своего 34-го дня рождения, который Страховой Дом ВСК отметит 11 февраля, компания запустила праздничную акцию для клиентов. В течение всего февраля — с 1 по 28 число включительно — каждый сможет оформить в ВСК популярные страховые продукты с выгодой 34%. По акции можно приобрести полисы страхования квартиры, от несчастных случаев, от клещевых инфекций, страховку для туристов и даже программу мини-каско.

Так, на сайте ВСК в акционный период можно с выгодой застраховать квартиру. Помимо стандартных рисков — таких как пожар, залив, взрыв газа — программа включает и актуальную защиту от повреждений, вызванных падением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дронов).

Также специальное предложение распространяется на полисы страхования от несчастных случаев, страхования путешествующих и программу "Антиклещ" (для защиты от клещевых инфекций). Срок действия каждого полиса составляет один год. Оформить эти страховки онлайн можно на сайте компании по промокоду ВСК34.

Для клиентов, которые предпочитают личное общение и детальные консультации, ВСК предлагает альтернативный способ получить выгоду. У страховых агентов или в офисах компании можно оформить с выгодой 34% полисы на страхование квартиры или автомобиля по программе мини-каско "Компакт фикс" (при страховой сумме от 600 тысяч рублей). Уточнить подробные условия по акции можно у страховых агентов.

