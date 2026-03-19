В Самаре губернатор Федорищев обсудил с участниками второго потока программы "Школы героев" их проекты

В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы "Школа героев". Она была запущена по инициативе главы региона в 2024 г. как продолжение федеральной программы "Время героев" в целях подготовки участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях, формирования резерва кадров для органов публичной власти и предприятий Самарской области.

В ходе встречи были приняты решения о дополнении образовательной программы, поддержке ряда инициатив, которые главе региона представили ветераны СВО.

Обучение организовано на базе образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Таволга", подведомственного министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Партнеры программы — ведущие университеты Самары и Тольятти, РАНХиГС.

Во втором потоке сейчас учатся 40 человек.

"Сегодня хотел бы с вами обсудить, как продвигается учеба, какие у вас есть предложения по ее корректировке — к тому, чтобы формировать уже третий поток программы "Школа героев". Мы знаем, что некоторые проекты, которые вы подготовили, уже сейчас можно внедрять в гражданскую жизнь Самарской области, проекты значимые, которые действительно повлияют как на системную работу по интеграции наших героев-участников СВО в мирную жизнь, так и в целом на развитие других отраслей Самарской области, — отметил Вячеслав Федорищев, открывая встречу. — Мы хотели бы, чтобы здесь, в Самарской области, по-настоящему появился центр компетенций, дающий не только образование, но и практические навыки для того, чтобы у вас были все возможности свои проекты реализовывать".

Сейчас участники второго потока — на завершающем этапе программы, разрабатывают и готовят к защите свои выпускные проекты. В ходе встречи с главой региона они рассказали о них, получили отклик как в плане актуальности идей, так и в плане путей их реализации.

Что касается актуализации образовательной программы, то она будет дополнена тематическим блоком по совершенствованию коммуникативных навыков. На необходимость этого блока обратил внимание ветеран СВО, награжденный в 2022 г. Орденом Мужества, Максим Баранович. Губернатор поддержал его инициативу: "В любой работе: и на государственной гражданской службе, и в бизнесе — необходимо коммуникативные навыки повышать, поэтому здесь, я уверен, "Таволга" быстро отреагирует и соответствующие программы подберет".

Максим Баранович также представил свой проект по созданию детских и подростковых клубов по обучению пилотированию дронов и оказанию доврачебной помощи, к занятиям планируется привлекать участников СВО, имеющих соответствующий опыт.

Глава региона предложил изучить уже созданную структуру в этой области — обучающие программы есть на базе научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Тольятти, в школах региона внедряется проект "Российские технологии". "Нужно понять ту нишу, в которой проект, который вы предлагаете, будет работать. Беспилотники — технология будущего и в гражданском, и в военном секторе. Любая помощь, чтобы ребята изучали этот предмет, важна. С вашим наставником подумайте, прошу кураторов "Таволги", чтобы абсолютно правильную идею "приземлить" и встроить в уже созданные механизмы так, чтобы она была по-настоящему в пользу. Не подменяла и не дублировала, а была направлена именно на развитие", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Ветеран СВО Иван Сагин из Ставропольского района, награжденный в 2024 г. медалью "За храбрость", обозначил вопрос реабилитации вернувшихся с ранениями и травмами бойцов через адаптивный спорт. В Самарской области развиваются различные виды этого спорта — метание ножей, следж-хоккей, плавание, баскетбол на колясках и другие. В частности, в Тольятти, по его словам, очень актуален вопрос открытия группы по адаптивному фехтованию. Однако нет возможности заниматься всем заинтересованным — нет достаточного количества специализированных колясок. Глава региона дал поручение профильным министерствам рассмотреть вопрос о закупке нужного оборудования.

Также ветеран анонсировал свой проект — в апреле в Тольятти организуют большой региональный спортивный фестиваль. По словам Ивана Сагина, на участие в нем уже поступает много заявок как от индивидуальных участников, так и от команд. В планах — развитие и выход на межрегиональный уровень. Губернатор обратил внимание, что нужно хорошо продумать специализацию соревнований, учитывая виды спорта, в которых регион показывает хорошие достижения.

В числе наставников второго потока "Школы героев" — выпускник первого потока программы, глава муниципального района Волжский Александр Шарков. В ходе встречи он поделился опытом, полученным в ходе обучения, который помогает ему в текущей работе. Александр Шарков — наставник участника второго потока Евгения Озерова, и совместно они ведут проект по развитию пгт. Рощинский. Глава Волжского района пригласил и других слушателей второго потока на стажировку в Рощинский: "Это будет практика даже для меня, потому что будет обратная связь от ребят". Кроме того, по словам Александра Шаркова, важно поддерживать связь и с участниками президентской программы "Время героев".

"Уверен, что нужно держаться командой. У вас на потоке очень разные люди, с разными судьбами, разных профессий. Но что важно — это сплочение. Проекты, которые вы будете реализовывать, или же новый трудовой путь, — будут сопровождаться большим количеством трудностей, и только вместе их можно преодолевать. И те знания, навыки, компетенции, деловые и товарищеские связи необходимо сохранять, они позволят вам приумножать тот результат, которого вы хотите добиться", — отметил губернатор и пожелал всем участникам успехов в учебе.